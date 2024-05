JOKIĆ JE APSOLUTNI KRALJ! Njegov tim je izgubio sa 45 razlike, a on je URNEBESNOM izjavom nasmejao novinare do suza

Denver Nagetsi doživeli su debakl i poraženi su od Minesote rezultatom 115:70, ali je Nikola Jokić posle utakmice uspeo da nasmeje novinare do suza.

Prve reči srpskog asa sa konferencije za medije su zaista urnebesne i već se prepričavaju širom planete. Novinari su želeli da čuju prvu reakciju na istorijski poraz, a Jokić je rekao sledeće:

- Zapravo, imali smo ih na 9:2, zar ne? Znate, nije delovalo dobro po njih u tim trenucima - istakao je MVP NBA lige sa osmehom na licu, a svi prisutni su prasnuli u smeh.

Sve ovo govori da će Nagetsi brzo zaboraviti ovaj debakl i da će biti spremni za majstoricu koja će odlučiti putnika u finale Zapadne konferencije.

Nikola Jokic:



“Actually, we had them like 9-2 score…right? It didn't look good for them in that period, you know?" 😂



