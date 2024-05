ŠOKANTNE SCENE IZ SOLUNA: Navijač PAOK-a PLJUNUO Lesora, a onda je usledio HAOS - Saigrači jedva uspeli da smire PODIVLJALOG Francuza! (VIDEO)

Šokantne scene viđene su u Solunu, a u centru pažnje se našao Matijas Lesor.

Panatinikos je nakon produžetka pobedio PAOK rezultatom 99:96 u drugoj utakmici četvrtfinala grčkog prvenstva i tako stigao do plasmana u polufinale, a nakon trijumfa je došlo potpunog haosa.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako Lesor doslovno divlja, dok saigrači i članovi obezbeđenja pokušavaju da ga smire, odalje od navijača domaćeg tima i uvedu u tunel koji vodi prema svlačionici.

Oh my, oh my, fan spit Matias Lessort, and he got pretty mad. #kkp #paobc pic.twitter.com/SKy6RRpyHs