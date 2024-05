Lazarević u Urgentnom centru! Oglasila se Zvezda: Evo šta je košarkaš crveno-belih rekao Naneliju pre nego što je došlo do BRUTALNE TUČE

Foto-kolaž: Marko Jovanović, KK Crvena zvezda KK Crvena zvezda izdao je novo saopštenje povodom skandala koji se dogodio u Areni, gde je došlo do sukoba Džejmsa Nanelija i Stefana Lazarevića.

Crveno-beli su u novom saopštenju otkrili šta je Lazarević rekao Naneliju, ali su otkrili i da je on posle izjave koju je dao policiji otišao u Urgentni centar, jer su mu nanete teške telesne povrede.

- Pošto na društvenim mrežama koje su pod kontrolom KK Partizan postoji tendencija prikrivanja video nadzora i grube manipulacije, objavljujemo kompletan snimak incidenta koji se danas dogodio u Beogradskoj Areni, kada je igrač KK Partizan Džejms Naneli naneo teške telesne povrede prvotimcu KK Crvena zvezda Meridianbet Stefanu Lazareviću.

- Lazarević je prilikom izlaska iz svlačionice naišao na Nanelija i upitao ga “Zašto si me uhvatio za vrat, zašto to radiš, da li je to košarka” što se i i vidi na snimku, na šta je prvotimac Partizana odgovorio da je to košarka i da će i ubuduće da ga hvata za vrat i uputio mu je psovke. Tada je došlo do međusobnog guranja, na šta je Naneli prvi put udario Lazarevića u predelu levog oka, a zatim kada je Stefan krenuo ka njemu, što se i vidi na snimku, prilikom pada oba igrača, Naneli udara i drugi put Lazarevića u predelu levog oka i nanosi mu teške telesne povrede.

- Prava je sreća da su se pojavili igrači KK Crvena zvezda, kao i igrač Partizana Smit, koji su uspeli da razdvoje Nanelija i Lazarevića. Sve ovo se vidi na kompletnom snimku koji prilažemo, kako ne bi bilo manipulacije, prikrivanja i obmana javnosti.

- Stefan Lazarević je nakon izjave koju je dao policiji u Beogradskoj Areni, upućen hitno u Urgentni centar na snimanja, usled teške telesne povrede. Koliko smo obavešteni Naneli tek sada daje izjavu policiji u prisustvu advokata Dražića.

- Sportski direktor ABA Lige gospodin Milija Vojinović je predao disciplinsku prijavu disciplinskom sudiji ABA lige protiv oba igrača. Disciplinski sudija ABA lige zatražio je da se oba igrača pismeno izjasne u roku od 120 minuta.

- Očekujemo brzu reakciju disciplinskog sudije, imajući u vidu da se radi o krivičnom delu sa teškim telesnim povredama, kojim je onesposobljen igrač KK Crvena zvezda, za sada, za večerašnju utakmicu.

- Zamolili bismo pojedine medije koji su objavili deo snimka kojim se manipuliše, da objave kompletan snimak koji prilažemo, kako ne bi učestvovali u manipulaciji.

Podsetimo, utakmica je na programu večeras u 20.30 u Areni, a Crvena zvezda vodi sa 2:0 u seriji i ima prvu meč loptu.

