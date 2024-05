'IZMIŠLJOTINA I MANIPULACIJA' Oglasio se Džejms Naneli nakon SKANDALA i tuče sa Stefanom Lazarevićem!

Bura se ne stišava.

Košarkaš Partizana Džejms Naneli oglasio se saopštenjem nakon tuče sa Stefanom Lazarevićem.

Naneli je na društvenim mrežama podelio saopštenje koje prenosimo u celosti:

- Ja sam ko sam, a ne šta drugi misle da sam. Niti sam ono što drugi žele da budem. Ja sam ja. Izmišljotina i manipulacija nisu bili neophodni u ovoj situaciji jer postoje jasni video dokazi koji otkrivaju da sam morao da se zaštitim od agresivne osobe.Nakon pokušaja da smirim situaciju situaciju koju sam osećao da dolazi, sa rukom oko vrata i pesnicom koja je krenula ka meni, nisam imao drugog izbora nego da se odvojim od njega. Nema nikakvog animoziteta prema njemu, nadam se da je dobro.

To The Click bait artist.

I didn’t “attack” anyone.

Please don’t defame my name anymore. pic.twitter.com/pa822UG6so