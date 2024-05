VEST KOJA JE OBRADOVALA CELU SRBIJU: Košarkaški novinaro OTKRIO da Nikola Jokić ide na Olimpijadu!

Ove srede stigla nam je fantastična vest koja je "zapalila" Srbiju! Naime, Nikola Jokić će igrati na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu.

Bar tako kaže košarkaški novinar Marko Ljubomirović, koji je na svom Tviter nalogu potvrdio da će snažni centar nositi dres Srbije na Olimpijskim igrama.

Podsetimo, Denver je pre nekoliko dana eliminisan u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije pošto je izgubio od Minesote, koja je slavila sa 4:3 u seriji.

Trostruki NBA MVP #Nikola #Jokić IGRAĆE ovog leta za košarkašku reprezentaciju Srbije🇷🇸 na Olimpijskim igrama u Parizu!



Three time #NBA #MVP Nikola #Jokic from Denver #Nuggets WILL PLAY for Serbian NT this summer in the #Paris #Olympics, sources said. pic.twitter.com/OeAQU7Hhzg