Dončić dobija NAJVEĆI UGOVOR u istoriji košarke: Postaje apsolutni rekorder - evo o kom je iznosu reč

Luka bi uskoro mogao da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige!

Košarkaš Dalas Maveriksa Luka Dončić stekao je mogućnost da potpiše novi petogodišnji ugovor vredan neverovatnih 346 miliona dolara!

Dončić je izborio mesto u idealnoj petorci sezone i ispunio uslov za novi petogodišnji "supermaks" ugovor.

Američki mediji prenose da će Slovenac naredne godine staviti potpis na najveći ugovor u istoriji NBA težak tačno 346.338.300 dolara, koji mu sleduje posle isteka važećeg 2027. godine.

Ukoliko potpiše, u prvoj sezoni zaradiće oko 60 miliona dolara, u drugoj 65, u trećoj oko 70 miliona dolara, u četvrtoj 75 miliona i u završnoj sezoni čak 79 miliona dolara.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.



The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4