KAD JE MUKA, TU JE LUKA! Fantastična akcija Dončića - doneo Dalasu pobedu na TRI SEKUNDE do kraja

Možda je Rud Gober najbolji defanzivac NBA lige, ali Luku Dončića, onog koji je u elementu, niko na svetu ne može da čuva! Tos mo jasno videli i u noći između petka i subote kada je Slovenac pogodio trojku preko Francuza za pobedu Dalasa nad Minesotom rezultatom 109:108!

Pobedu na tri sekunde do kraja, i to kao svojevresnu osvetu za ono što je Gober uradio nešto ranije: udario Luku pesnicom u stomak! Istovremeno i pobedu za drugi brejk i 2:0 u seriji finala Zapada.

Dončić je ostvario tripl-dabl učinak, ubacio je 32 poena, imao 13 asistencija i 10 skokova, uz procenat šuta 10/23.

Rudy Gobert appears to hit Luka Doncic in the stomach as he tries to get the ball 👀pic.twitter.com/CjoaHWDALu