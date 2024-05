DONČIĆ PROZVAO GOBERA I NASMEJAO O'NILA DO SUZA! Lukin odgovor ga je ostavio BEZ TEKSTA (VIDEO)

Fantastični Luka Dončić je vodio Dalas do druge pobede u polufinalu Zapadne konferencije.

Ekipa iz Teksasa sada ima prednost od dva trijumfa protiv Minesote, a oba su zabeležena na gostujućem terenu.

Drugu utakmicu je, pored Dončićeve trojke za pobedu u poslednjim sekundama, obeležio sukob Slovenca sa Rudijem Goberom, ali i publikom u Mineapolisu.

Francuz je udario Luku u stomak pesnicom, ali to mu se i te kako obilo o glavu.

Dončić je upravo preko njegove ruke pogodio šut za pobedu nakon kojeg je ostalo tri sekunde za napad Minesote koji je završen promašajem.

A, nakon što je lopta prošla kroz obruč u dramatičnoj završnici, Dončić je imao šta da poruči Goberu, kao i navijačima u dvorani.

Međutim, tu nije bio kraj, već je posle utakmice u razgovoru sa legendarnim Šekilom O'Nilom.

O'Nil je konstatovao da je Dončića čuvao defanzivac godine, a Lukin odgovor je nasmejao sve.

Shaq: “you had the DPOY on you”



Luka: “I mean, he’s long enough. He can’t move — I can’t move fast… but I can move faster than HIM.” 😂😂pic.twitter.com/L3YaDMA7KO