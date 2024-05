SVI SU SE PITALI GDE JE JOKIĆ: NBA superstar se još uvek nije vratio u Srbiju, uhvaćen na severu Evrope! (VIDEO)

Najbolji košarkaš na planeti prvi put je snimljen u javnosti nakon eliminacije Denvera u polufinalu Zapadne konferencije NBA lige.

Nikola je napustio Sjedinjene Američke Države, ali nije otišao u Srbiju, nego u Švedsku.

Snimljen je na jednoj konjičkoj trci u Švedskoj, a dobro znamo koliko obožava ove životinje i da koristi svaku priliku kada je slobodan da uživa u njihovoj gracioznosti. Kako se vidi na snimcima, Jokića mnogi nisu prepoznali, delom i jer u Švedskoj košarka nije popularna, a na jedno od retkih pitanja novinara rekao je da "ne daje izjave".

Pogledajte snimke iz Švedske gde se trenutno nalazi Nikola Jokić, bez ikakvog obezbeđenja, a prema prvi informacijama njegov konj je i pobedio na trci:

Nikola jokic at the horse racing in Sweden today. No security no bullshit. Did 2 laps after his horse won. Be like jokic pic.twitter.com/MeEFV0PWOZ