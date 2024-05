SVI SE PITAJU DA LI ĆE JOKIĆ IGRATI ZA REPREZENTACIJU, a evo GDE je on i šta radi (FOTO)

Nikola Jokić i košarkaška reprezentacija Srbije je tema koja je svako leto u žiži.

Prošle godine se najbolji košarkaš planete nije odazvao pozivu Svetislava Pešića za Svetsko prvenstvo, "Orlovi" su i bez njega došli do srebrne medalje, a javnost je imala podeljeno mišljenje o Nikolinom potezu.

Olimpijske igre nam se bliže, a Nikolin reprezentativni status i dalje nije poznat.

Jokić je završio sezonu u NBA ligi, a odlučio je da dobro napuni baterije pred izazove koji dolaze.

Uslikan je na raftingu na Tari, a isto je radio i prošle godine.

Jokić je u društvu brata i prijatelja bio nasmejan i odlično raspoložen, a nema sumnje da mu odmor prija.

Da li će dovoljno napuniti baterije do reprezentativnog okupljanja, ostaje da se vidi...