Oglasio se Nebojša Čović nakon osvajanja titule: To će nas koštati milion evra! Šta oni glume?(VIDEO)

Marko Đinđić - Vest objavljena: 20:37 - 06.06.2024

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović obratio se posle osvojene titule u Superligi Srbije. Nebojša Čović je na konferenciji za medije zaključio sezonu 2023/24 i govorio o raznim temama.

Hvala lepo, hvala što ste došli u ovom broju da obeležimo treći trofej. Jako specifična i teška sezona je za nama. I sami znate da smo formirali tim koji je , bar što se tiče Evrolige imao veće ambicije. Ali, tako je u Evroligi,ne možete sve da isplanirate. Imali smo velika očekivanja od progpleja, Šabaza. Očekivanja od veoma kompetentnog i stručnog trenera Duška Ivanovića. Ali, posle pet pobeda, dogodilo se nešto suprotno i morali smo u hodu da menjamo određene stvari.

Ja znam da to nije popularno i da se pojavljuju oni koji komentarišu. međutim, na kraju sezone se vrši sabiranje i oduzimanje svega što ste prošli. Naš rezultat je omalovažavan i posle Kupa Radivoja Koraća sa teksovima, pričama o "Frankeštajnskim timovima". Sve smo izdržali, a onda je i ABA liga postala nevažna. Kada Partizan osvoji, to je najvažnije, a mi kada osvojimo to je nevažno. Značajno je to pojačano, naročito preko određenih medija.

Cilj za narednu sezonu

Cilj je ući u osam timova u Evroligi za početak, što se tiče ABA lige, Kupa i domaće lige, podrazumeva se šta su ambicije. Postojala je priča da se titule osvajaju lako. Nijedan trofej nije lak, u košarci naročito. To je jedini sport, uz vaterpolo, koji ima regionalnu ligu. Ne znam kako bi neki drugi sportovi prošli da se igra regionalna liga. Kup nije lako igrati, Košarkaška liga Srbije je vrlo izazovna takođe.

Ni taj ceo put nije lak, jer to dolazi na kraju sezone, igrači su istrošeni. Crvena zvezda je u ovoj sezoni, sa promenom trenera, pokazala da je vrlo dobro sklopljena hemija i sa Smartom koji je ostao, i sa Gilespijem, zovemo ga Gile. Janis Sferopulos se nije plašio da dođe pred dva derbija.

Titula u Superligi Srbije

Mi nemamo veze saonim što se dešavalo sinoć. bili ste svedoci svega. Kreću raznorazne priče. Tri trofeja, po četvrti put od 2011. godine. Deveti uzasopni trofej prvaka Srbije i mi se sa tim trofejima ponosima, sedam titula prvaka ABA lige, određni broj trofeja Kupa Radivoja Koraća. Vidim da ima onih koji se strašno razumeju u košarku, vidim da će omalovažavati sve. Ali, mi se okrećemno novoj sezoni sa ciljevima koji su već delimčno postalvjeni. Jedan od tih ciljeva je da uđemo u Top 8 Evrolige. Naravno, što se tiče Kupa, ABA i domaćeg prvenstva, tu je sve jasno. Niti jedna titula nje laka, u košarci naročito. Vi znate da je košarka jedini sport, zajedno sa vateprolom koji ima regionalnu ligu. ne zna,m kako bi neki drugi sportovi prošli kada bi se igrala regionalna liga. Igrati Kup Koraća, kao i domaće takmičenje je izazovno i taj put nije lak, a dolazi na kraju sezone gde su igrači istrošeni. Nama se to takođe dogodilo.

Budžet i ostale stvari

Imali smo puno povreda. Sve to kada se sabere, čestitam i stručnom štabu, i ljudima u menadžmentu, i igračima na svemu što su disciplinovano izdržali. Naši igrači nisu jurili sudije, nismo vršili pritisak, naša taktika nije bil: "490 minuta jaši po sudijama". Niko u medijima nije pisao o kvalitetu, o načinu igre, nego o kukanju. treba da se bavimo košarkom. Sve smo to izdržali, kompletne medijske napade i pokazali čvrst karakter u sezoni u kojoj smo osovjili tri torfeja.- Da li smo mogli bolje u Evroligi, jesmo. da li sam 16. ili 1.. Na neki način mu dođe isto jer nismo ušli u 10 kako smo planirali. Naš budžet je bio 16 miliona, a za ovu sezonu ćemo videti.

Partizan i mediji

Naš stručni štab nije provocirao nikoga. treba opravdati ogromne pare, te pare su državne i te pare treba opravda gospoda koja ih je potrošila, a mi za to ništa nismo krivi. Oni su najbolji klub, institucija, imaju najboljeg trenera, a to stvarno mislim. Oni imaju najboljeg predsednika, direktora, marketinga. Onda dođe gospodin Grk, zgodni Grk i bude 8:0. Sve ostalo zaključite sami. Mi smo raspoloženi za sardnju sa medijima. Možda sam ja nekad bio žustriji, ali nikada nisam rekao da imate "frankenštajnske redakcije". Nikada to nisam rekao. IMao sam pristupe različite, ali na kraju rad da rezultat. bez obzira koliko nekog procenjujete, morate ga ceniti po radu. Još jedno,m i vama sam vrlo zavalan. Ako je bilo određeih problema sa naše strane, ništa nije bilo namerno, ako sa vaše strane nije bilo zlonamerno.

Pojačanja

Hanga je povređen. Mislim da ovih dana treba da vadi te igle iz ruke. on ima ugovor još godinu dana. Videćemo u razgovoru sa trenerom. završen je Plavšić, završen je Rokas, mislim da ćemo i sa Jagom nešto doraditi. Što se imena novih tiče, mi radimo intenzivno na pojačanjima. da li ste neka pojačanja pogodili, nije vreme. Još uvek se igraju neki šampionati. Dosta je vruće to što se pojavljuje...

Odluka je na Milošu, ako može sve da izdrži, a mislim da može. Miloš treba da ostane u košarci. taj kvalitet i tu košarkašku inteligenciju ne možete da dobijete stalno.

Koliko košta učešće u Evroligi?

Ja se držim onoga što smo pričali sa čelnicima Evrolige i onoga što su rekli u Beogradu i predsedniku Bodirogi koji se zalaže za dva tima u evroligi. Prioritet je osvajač ABA lige. Treba raditi maksimalno da oba klub idu dalje. Otvara se drugo pitanje. Ako sve bude onako, kako je. Vidim da se licitiralo sa ciframa. Vajld kard za ABA ligu je nešto što se dogodilo posle tri godine. Mi smo ABA ligu oslobodili onih 6 privatnih lica. Tada smo poptisali da imamo zagarantovano mesto u Evroligi i mesta u evrokupu, ako hoće da igraju. Ugovor je istekao i niko se nije setio da to treba da se produžava. Sada imamo situaciju da to košta, Paritzan je to koštalo 500.000 evra, nas je koštalo 250.000 evra, a ove sezone će to koštati - milion.

Kada sve to saberete, postavlja se pitanje budućnosti ABA lige. Kroz drugu ABA ligu su ojačani centri poput Zlatibora, Spartaka, Vojvodine, Vrša Mi relativno rzo možžemo da napravimo kvalitetnu ligu sa 12 klubova. Ne vidim svrhu ABA lige, ako mi ne obezbeđuje prolazak dalje. Čak mi se čini da nas guši za prolazak dalje.

Ispod radara nam deca odlaze u Italiju, Tursku, grčku. Zvezda ostaje opredleljena prema ABA ligi. Raduje nas što je Dubai ušao. Ugovor sa Telekomom je sezon 24/25, završava se 10-godipnji ugovor. Srbija je većinski finansijer ABA lige. Nemam ništa protiv, ali ako ona ne daje zato je formirana, ne vidim funkciju.

Mi smo u tri takmičenja izvojevali pobede. Mislim da je Paritzan napravio takvu medijsku atmosferu u smislu, da sve ono što izgube, su pokradeni. Od koga? Sudija? Tako je i u Evroligi, Virtus, Olimpijakos, Bajern... Tako su napravili atmosferu u ABA ligi, finalu plej-ofa, domaćem prvenstvu.

O Ostoji Mijailoviću

On aparat za gašenje požara treba da dobije od nas da "ugasi" sve one koji su verovali da će osovjiti Evroligu, Kup, ABA ligu...Ni Superkup nije osovjio. najviše mrzim d aneko ko je zalutao u košarku i koje napravio onaj scenario. niti sam imao kontakt sa delegatom, niti sa sudijama, sedeo sam kućči, mučio me pritisak i gledao kako moju suprugu sa imenom i prezimenom vređao. Naši navijači ni ne znaju kako se zovu supruge njihove, Osotjina MIlica... A Savić ima velike zasluge za ono kako ga zovu zbog svega sa kampacom. Smai sebi nacrtate nadimke, neko je Pacov, Limar, Slina, Sekač... Ja ništa nisam postigao na protekciju, nego radom i učenjem....

Objasnio je meč u Areni

Nikakve veze nismo imali i mislim da je taj scenario bio konstruisan bez obzira na rezulat. Sinoć bi i Zvezda dobila. za dva i po minuta smo stigli 15 razlike. Vratili smo se sa zone na čoveka i da vam ne otrkivma šta je Janis naumio. Bilo bi im teško da pred njihovim navijačima po drugi put uzmemo trofej.

Ja sinoć nisam imao kontakt ni sa ekipom do prekida, pa posle jedno deset minuta kada su otišli u svlačionicu. Rekao sam: Svi u svlačionici čekate sudiju i delgata. Zašto je Arena pražnjena? To treba da ih bude sramota. Prvo su vređloi predsednika, što je sramota, a onda su držali "proglas". Šta, oni glume opozicionu avangardu, a mi smo sekcija SNS. Mi nemamo ni jednog članova Glavnog odmora. I Nedovičeva supruga i Teova supruga, a nakon toga je ušlo oko 400 predmeta na teren. Znate šta su zavrtnji, čokanjčići, flaše sa vodom. Došlo je do prekida i traženo je pražnjenje hale. Ta priča da će se utakmica igrati za 24 sata, to je laž.

O Željku Obradoviću i Ostoji Mijailoviću

Da je taj čovek sa nama, mi bismo uzeli bar jednu titulu Evorlige. Mi sada sa Janisom imamo 8:0. Mi ništa nikome nismo uzeli i ukrali. Ja znam da on ima video klubove i bolesnike koji nas stalno napadaju. njima telekom uplati 20.00 evra mesečno što porodično podele. Nisam od ljudi koji se povlači. Sve to što se sinoć dogodilo je rezultat što j eneko, a to je KKS, da je tolerisao dve godine. Iživljavanje Partizana na domaćoj ligi. Sinoć smo dobili rezultat svega toga. Ne kažem da je to dobro i lepo, ali to je realnost. Idemo dalje. Ta priča oko toga da sam gorbar srpske košarke, neka krene od Čačka, ne mora da id eu Prislonicu. Šta je uradio iz Borca šta je uradio sa FK Borac Čačak? Neka napiše uputstvo od onoga kako se obogatio do današnjih dana. Neka nas pusti na miru i neka moju porodicu poštedi, jer porodice se ne diraju. Ja nemam, ali verujem da je i u Prislonici tako. Mada tamo i vrane lete na leđa.

Rezultati u Evroligi

Možeš da budeš i prvi u EL, što ne znači da ćeš tamoi ostati. nemamo garantovano mesto. nada se da će to biti u sezoni 25/26. Rekao sam i ambicije, da napadnemo 8, pa onda i F4. Nismo uspeli, ali smo osvojili tri trofeja. Svi ti koji drže predavanja, otvoreno je mesto da dođu i probaju šta mogu da urade. Nisam nikada bežao od kritike. Sećam se kritika onih koji su pričali da je Jokić debeo, a on ispade najbolji.

Lorenco Braun? ko ga dovede u Zvezdu, taj pojma nema. jedno je igrati basket na Zvezdari, a drugo je analizirati sve ostale stvari. Mi zajedno radimo i poštujem njihova razmišljanja. Ovi ljudi su "poginulI neka vam ispriča Igro u menadžmentu, kako i šta moraju da rade. Ja nisam ni lak ni mek čovek, ali i ovo ću vam reći, umorio sam se. Otišao sam u penziju, a obećao sam partizanu da će biti prvi kad odem u penziju. Nisam ispuni obećanje zbog satanističkih poruka prošle godine kada sam bio u bolnici. Nisam ispoštovao reč i videćemo šta ćemo za sledeću sezonu.

Da li ostaje u Zvezdi?

Ja nisam doneo odluku da ću da napustim., Mandat mi ističe 2026. godine. Savetuju mi da odem sa tri trofeja. Ovo je moj 25. trofej sa Crvenom zvezdom. Da, rekao sam da je Drčelić neko sa enrgijom koji može da pokrije dosta poslova. Odmah su se mnogi zaleteli u gradu.

Dobri odnosi sa Partizanom

Hoću dobre odnose sa Partizanom jer sam proveo u tom klubu 8 godina. Ali, da bi imali zdrave odnose, moramo da budemo zdravi. Ja na drugoj strani, u upravi ne vidim te odnose.

