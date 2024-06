Boston postao šampion NBA lige: Ovaj tim je sada apsolutni lider po broju osvojenih titula (FOTO+VIDEO)

Košarkaši Boston seltiksa postali su šampioni NBA lige pobedom nad Dalas maveriksima rezultatom 106:88 u petoj utakmici finalne serije.

Boston je ovim trijumfom postao apsolutni lider po broju osvojenih titula sa 18 trofeja, dok su Los Anđeles lejkersi drugi sa 17 šampionskih naslova.

