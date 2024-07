Čović najavio još pojačanja u Zvezdi! Petorica su potpisala, koliko još igrača fali?

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović o sklapanju tima Janisa Sferopulosa za narednu sezonu.

Crvena zvezda je pri kraju sa formiranjem igračkog kadra za sledeću sezonu, a prvi čovek kluba Nebojša Čović najavljuje da bi Janis Sferopulos ovog leta mogao da dobije još poklona! Po rečima prvog čoveka crveno-belih, klub radi na angažovanju novih košarkaša, a moguće je da još dvojica stgnu na Mali Kalemegdan pre nego što počne sezona.

Po Čovićevim rečima, Crvena zvezda sklapa dobar tim, a zadovoljan je kako grčki stručnjak pravi ekipu nakon što je sa timom iz prethodne sezone osvojio tri trofeja. Nakon što su Branko Lazić, Miloš Teodosić, Rokas Gedraitis i Džoel Bolomboj produžili ugovore, Zvezda je brzo reagovala da popuni redove i potpisala petoricu novajlija.

"Pa, radimo pomalo... Doveli smo Kodija Milera-Mekintajera, najboljeg asistenta Evrolige u prošloj sezoni. Mislim da je dobar tim koji se sklapa. Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde to pedantno i fino radi, a mi to pratimo", rekao je prvi čovek kluba gostujući na televiziji Pink i dodao: "Dosta igrača je ostalo iz prošle sezone. Uroš Plavšić je došao kod nas, došao je i Ajzea Kenan. Poslednji koji je potpisao je Mekintajer, pa ovaj iz Anadolu Efesa, Majk Daum isto. Biće još možda jedno do dva pojačanja, videćemo."

Crvenu zvezdu su do sada pojačali Kodi Miler Mekintajer, Ajzea Kenan, Nikola Kalinić, Majk Daum i Uroš Plavšić. Prethodnih dana najviše se pisalo o povratku Filipa Petruševa iz grčkog Olimpijakosa, kao rešenju za startera na poziciji krilnog centra, dok nebojša Čović u prethodnom periodu nije krio da mu je želja bivši igrač Mege Nikola Đurišić kojeg je draftovala Atlanta.

Podsećamo, kao i prethodnih godina, Crvena zvezda će učestvovati u četiri takmičenja. Pored domaće Superlige i Kupa Radivoja Koraća crveno-beli će se boriti za regionalnu titulu u ABA ligi, ali i igrati Evroligu. Ove sezone bi, nakon nekoliko godina bez velikih uspeha, klub mogao da se malo više fokusira na evropske mečeve, jer se stiče utisak da je napravljena ekipa koja može da igra protiv najboljih na kontinentu.

Autor: Snežana Milovanov