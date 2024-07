Umalo tuča u Abu Dabiju! Gudurić ušao u SUKOB sa Gidijem, pritrčao i Jokić! (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Australije rezultatom 84:73 u prijateljskom meču odigranom u Abu Dabiju.

U samom finišu meča kada je pobednik već bio izvestan došlo je do varnica na parketu kad je Marko Gudurić ušao u sukob sa klupom Australije.

U duelu su bili Gudurić i Gidi, a onda je plejmeker Australije bio previše grub i bacio je našeg košarkaša na parket, nakon čega je on ustao i uneo mu se u lice.

Josh Giddey and Marko Guduric were both assessed technical fouls on this play. pic.twitter.com/kZMwVIBV8m