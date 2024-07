Glavobolja za Pešića: U tim Amerike se vraća jedan od najboljih igrača svih vremena

Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država već sada ima neverovatan sastav od 12 izuzetno kvalitetnih igrača, a sada se u tim vraća jedan od najboljih.

Naime, kako javalja Šems Čaranija, Kevin Durent će se vratiti danas treninzima sa reprezentacijom, a debi će napraviti najverovatnije na meču sa Južnim Sudanom u subotu ili protiv Nemačke u ponedeljak.

Kevin Durent igra na poziciji krilnog centra i sa sobom nosi neverovatno iskustvo i košarkaško umeće. Krasi ga izvanredan šut i važi za jednog od igrača koje je najteže čuvati.

Sources: Kevin Durant is expected to return to Team USA practice today in London – his first with this Olympic team – and could make his debut in one of exhibition games vs. South Sudan on Saturday or vs. Germany on Monday. He is returning from a strained calf. https://t.co/fVdI84UxCa