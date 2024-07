Na promociji knjige "Bilo jednom u Indijanopolisu", autora Nenada Kiša, govorio je i akter čuvenog Svetskog prvenstva selektor Svetislav Pešić.

On je govorio o problemu regionalne košarke i istakao da Srbiji treba profesionalna liga u ovom trenutku.

„Ne promenimo li mi nešto u srpskoj košarci, u prilasku košarci. A koji to prilaz treba da bude? Koristim priliku i gnjavim vas malo, ali ne mogu da ne pričam o tome kad vas vidim sve na okupu koji volite košarku. Ko smo mi? Ja govorim o košarci, i kažem da mi nismo spremni da priznamo da neko nešto bolje radi od nas. Nismo spremni. A to ne treba da bude sramota. Francuska, Nemačka, Španija da ne pričam, Turska – svi oni rade bolje od nas. Svi imaju bolju ligu od nas i imaju u kontinuitetu dobre rezultate i proizvodnju velikog broja mladih igrača. To znači da mi moramo malo da izađemo iz ovog zatvora ovde u kojem se nalazimo, sa visokim zidovima, i da gledamo šta drugi ljudi rade. I da ponovim: nije sramota učiti od nekog drugog. Ako nisi spreman da prihvatiš da neko drugi u životu radi nešto bolje od tebe, ako ja kao trener sa mojih 40 godina rada ne prihvatam da neko radi bolje od mene, kako ja mogu da budem bolji trener? Ja i sada želim da budem bolji nego što sam bio prethodnih godina."

On je dodao da je rešenje u profesionalnoj ligi Srbije koja mora da bude osnovana.

„Moramo da pravimo novu srpsku košarku, sa novim planovima i idejama, prioritetima. Prvo i osnovno što treba da se uradi je da osnujemo profesionalnu košarkašku ligu. To što dolazi od Sagadina i Ace Petrovića, da oni smatraju… To su dobri treneri bili, obojicu ih vrlo cenim, ali nemojte vi nas da učite šta mi treba da radimo. Vi završavajte vaše poslove, ABA liga je prevaziđena, ona je donela svima po malo, ali mi više nemamo interesa da igramo, i mi biramo da igramo i stvaramo našu srpsku ligu“.

Osvrnuo se i na potencijalni sistem.

„Da li će to biti osam, deset ili 12 klubova, po ugledu kako je to Litvanija napravila. Litvanija je izašla iz VTB lige i polako gura, formirali su košarkaške centre, adaptirali su hale, neki su napravili nove hale i tako dalje, košarka tamo cveta i oni će nas prevazići. A za nas će već biti u sledećem olimpijskom ciklusu, eto da ne budem do kraja pesimista, voleo bih da nisam apsolutno u pravu, ali za nas će biti rezultat da se kvalifikujemo za velika takmičenja. Koristim priliku, gde god mogu, da ovo saopštim ljudima koji vole košarku“.

