Nikola Jokić je savršen muž: Ono što je uradio za Nataliju niko nikada nije za svoju ženu (VIDEO)

Najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić napravio je na svojim patikama jedan detalj, koji je oduševio sve navijače.

Naime, patike, pored zanimljivog stila, imaju jedan detalj na jeziku koji bi svaka žena od svog muža poželela.

Na transparentnom delu piše Natalija crvenim, pa Nikola zelenim slovima, a između njih su dva vezana prstena.

It's also a pocket you can slip your wedding ring in. Jokic doesn't need to tie rings in his laces anymore 💍👟 https://t.co/S5MEokRnbS pic.twitter.com/2TUFmd7a1k