Propada transfer Petruševa u Zvezdu: Olimpijakos ne želi da pusti Srbina

Srpski reprezentativac Filip Petrušev je jedna od najvrelijih tema ovog leta za navijače Crvene zvezde međutim, sada deluje da od tog transfera iz Olimpijakosa nema ništa.

Petrušev je postigao prethodne godine trosezonski dogovor sa ekipom Olimpijakosa, ali sve do samog kraja sezone nije beležio minute usled velike konkurencije na poziciji krilnog centra i centra.

To je budilo nadu ljudima u Zvezdi, čak smo videli da su vođeni razgovori, ali kako sada javlja poznati insajder Mateo Andreani, od tog dogovora nema ništa jer Olimpijakos voli ono što ima.

Pogotovo sada nakon reprezentativnih partija gde Petrušev igra skoro savršeno, ne samo statistički, nego i u smislu svega ostalog što se na papiru ne vidi.

Olympiacos Piraeus responded negatively to Crvena Zvezda request for Filip Petrusev.



Greek club has faith in the Serbian player and has no desire to let the player go, I was told.#Basketball #Baloncesto #OlympiacosBC #Olympiacos #EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός pic.twitter.com/N163oNREaT