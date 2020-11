Protiv bora i bubuljica: 4 ZABLUDE o nezi kože lica koje svakodnevno slušamo

Skoro svaka od nas je bar jednom čula ove savete koji mogu napraviti ozbiljnu štetu. Pogledajte koje su najčešće zablude i greške koje pravimo, a koje dermatolozi nikako ne odobravaju.

U današnje vreme, magazini i sajtovi nas zatrpavaju savetima o nezi kože, a često iste dobijamo i od svojih najboljih prijatelja. Problem nastaje kada saveti koje dobijamo nemaju uporište u realnosti, već se radi o običnim zabludama koje su se iz nekog razloga proširile među ljudima.

Zabluda 1: Bore je moguće ukloniti specijalnim vežbama za lice

Ovo ne samo što nije tačno, nego treniranje mišića lica može da izazove i pojavu novih bora!

Zabluda 2: Pasta za zube može smanjiti otok od bubuljice

Mada pasta hladi kožu i može privremeno smanjiti otok, nije preporučljivo da je nanesete na lice jer može doći do njegove iritacije. Pasta za zube je namenjena za zube i ništa više.

Zabluda 3: Izlaganje sunčevnim zracima čisti lice od akni

Kada leti dobijete boju od sunčanja, to će svakako privremeno pokriti crvenilo akni. Sunce, međutim, neće smanjiti njihovo širenje, jer ono suši masnu kožu, koja onda kao odgovor na to, postaje još masnija i dolazi do pojave novih akni.

Zabluda 4: Često umivanje je dobro za kožu lica

Često umivanje može da škodlji vašoj koži jednako kao i nedovoljno pranje lica. Kada se često umivate i nakon toga brišete peškirom vi uklanjate zaštitne slojeve masnoće na koži i time je izlažete raznoraznim zdravstvenim rizicima.