MORATE JE IMATI I OVOG LETA: Kako u dva poteza naneti zlatnu senku

Zlatne nijanse jednostavno nikada ne izlaze iz mode.

I to će važiti i kada je leto 2021.godine u pitanju. Ne znamo da li se radi o činjenici da se zlato od davnina vezuje za bogatstvo, kraljevstvo, raskoš i luksuz, ili je jednostavno upravo njegov sjaj nešto što žene širom sveta prosto obožavaju na svom licu – uostalom, to više i nije važno. Ono što se računa jeste da u svojoj letnjoj kolekciji morate imati ovu boju, i to u što praktičnijim varijantama.

Kada ovo kažemo mislimo prvenstveno na proizvode koji će vam pomoći da, u samo nekoliko poteza, dobijete glamurozan izgled očiju a bez imalo muke. Takozvana “dva magična poteza” su sve što vam treba ukoliko se na vreme pripremite, a naš savet su standardne senke za oči (možete se slobodno opredeliti i za kremastu varijantu) u svim mogućim bojama zlata i samo jedna ali vredna olovka (koja bi trebala biti najsvetlija i najsjajnija nijansa zlatne).

Najpre je potrebno krenuti u “oslikavanje” osnove, pa ćemo tako startovati sa nanošenjem sjajne baze senke od nešto neutralnije boje zlata – i to od kapka pa sve do kosti obrve, s tim što ćemo posebnu pažnju posvetiti predelu nabora kapka i njega osenčiti nešto tamnijom nijansom. Uvek je dobro kupovati paletu senki koje u sebi sadrže minimum 5 nijansi, pa se tako odlučiti za srednju i poslednju varijantu u nizu.

Drugi korak je dodavanje svetlosti, a upravo za to će nam poslužiti gore pomenuta olovka u nešto “masnijoj” varijanti, koja će za nas odraditi posao finog iscrtavanja predela iznad i ispod trepavica. Ovo će ne samo vizuelno uvećati oči, već će istovremeno dodati i instant-glamur svakom pogledu.

Kao što i sami vidite, reč je o šminkanju koje se slobodno može nazvati klasičnim i koje savršeno pristaje bilo kom tonu kože. Prozirno svetlucavi i blago osunčani make-up se odlično slaže kako sa kontrastnim bojama (recimo nekim efektnijim ružom za usne) tako i sa sasvim neutralnim i mekim tonovima kako na obrazima tako i na usnama.

Vaše je samo da se odlučite koju opciju želite da ponesete na svom licu ovoga leta.