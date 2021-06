Francuskinje se ZAKLINJU u ovih 6 lakih TRIKOVA za lepotu

Odaberite tek crveni ruž ili malo rumenila u kombinaciji s tečnim ružem u boji breskve i izgledaćete sjajno

Opušten, ali uvek besprekoran izgled Francuskinja ideal je kom svi težimo. No, iza njega se zapravo ne krije puno filozofije već jednostavan i prirodan pristup nezi kože i kose, kao i šminkanju. U nastavku zato otkrijte šest trikova za lepotu koji se kriju iza opuštenih izdanja Francuskinja:

Zaboravite na fen

Francuskinje ne suše i ne češljaju kosu i to će vam reći svi od Karoline de Migret do Džene Damas. Stižu nam topliji dani kad možete da priuštite da isprobate ovaj trik. Jednostavno operite kosu i pustite je da se osuši na vazduhu. Dobićete opuštenu frizuru kod koje će do izražaja doći prirodna narav vaše kose.

Kad je u pitanju šminka – manje je više!

Francuskinje ne mare za konture ni teške slojeve pudera i korektora. Odaberite tek crveni ruž ili malo rumenila u kombinaciji s tečnim ružem u boji breskve i izgledaćete sjajno.

Nega kože je važnija od šminke

Nema ništa privlačnije od zdrave i sjajne kože koja izgleda divno bez šminke. Zato slušajte svoju kožu i nabavite proizvode koji joj odgovaraju i ne zaboravite da udovoljavate sebi kupkama i maskama za lice.

Osećati se dobro u svojoj koži mora da bude imperativ

Višednevna čišćenja sokovima, detoksikacijske klinike i bolni tretmani za lepotu nisu nešto na šta bi Francuskinje ikad pristale. Za njih lepota prvenstveno znači osećati se dobro u svojoj koži i imati samopuzdanje i veru u sebe. A nema ništa privlačnije od toga!

Ne zaboravite na parfem

Parfem je zaštitni znak svake Francuskinje i obično nađu miris koji im odgovara već do 30. godine i od njega se više ne odvajaju. Nosite ga na goloj koži, a ne na odeći, jer svaki parfem na koži miriše drugačije i tako postaje sasvim autentičan i svojstven osobi koja ga nosi.

Uvek izgledajte kao da se niste previše potrudili

Prava tajna francuskog šika navodno je upravo taj efekt koji govori da se uopšte niste potrudili oko svog izgleda. Zato prihvatite savete iz prethodnih tačaka, nosite opuštenu frizuru i tek malo šminke, i pazite da nikad ne izgledate presavršeno. Francuskinje će vam same savetovati da malo razmažete ruž kako biste izgledale kao da vas je neko slučajno poljubio jer to je deo njihovog šarma i tog neobjašnjivog šika kom svi težimo.

Autor: Pink.rs