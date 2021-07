Potrebno je i manje od 24 sata - 5 načina da poboljšate izgled svoje kože PREKO NOĆI

Koliko puta ste pomislili kako bi bilo dobro da se vaša koža lica sama od sebe regeneriše u roku od samo 24 časa?

Iako deluje kao scenario za neki loš i niskobudžetni beauty sci-fi, ovako nešto je zaista moguće postići. Ali jedino uz promenu načina života i donošenje odluke da je došlo pravo vreme da svom licu povratite stari (čitajte: mladalački) sjaj.

Ok, ne očekujemo baš da preko noći postanete ona zanosna tinejdžerka iz VII/2, ali svakako očekujemo da malo više pažnje posvetite svojoj koži, posebno u ovim vrelim letnjim mesecima. Ovo podjednako važi za sve dame, kako one koje već godinama muče muku sa borama, pegama, flekama, tako i one koje nemaju nekih naročitih problema kada je nega lica u pitanju.

Uvek je dobro vreme krenuti na nešto intenzivnije tretmane i potražiti pomoć stručnjaka, ali ukoliko osećate da jednostavno niste još uvek spremni na susret sa dermatologom, evo par saveta koji vam mogu pomoći da bar malo poboljšate izgled svoje kože i to preko noći.

Izbegavajte prekomerno pranje lica

Možda naivno mislite da će se mrlje, podočnjaci, bubuljice, pege i bore najlakše ukloniti tako što ćete višestruko i besomučno ribati svoje lice celog dana, ali istina je da upravo previše pranja može ne samo isušiti već i dodatno iziritirati vašu kožu. Takođe, ona može postati još crvenija i nadraženija. Ako previše isušite kožu u pokušaju da je očistite, narednog jutra se možete probuditi sa još više problema nego kad ste krenuli na spavanje. Držite se zlatne sredine – pranje lica dva puta dnevno je sasvim dovoljno da se održi zdrav izgled kože lica.

Koristite blago sredstvo za čišćenje (bez ulja!)

Pored redovnog ali umerenog pranja lica, trebali biste se pobrinuti da za tako nešto koristite i odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Zrnasti sapuni ili oni sa jakim hemikalijama takođe mogu isušiti kožu, a suva kože upravo tada kreće preterano da proizvodi svoje prirodno ulje što može dovesti do stvaranja još većeg problema. Zato koristite blago sredstvo za čišćenje ali bez ulja sa sastojcima koji su preporučeni od strane dermatologa poput benzoil peroksida ili salicilne kiseline.

Kritična područja tretirajte kremom za akne

Iako trebate izbegavati preintenzivan tretman celog lica, uvek je dobro tačno tretirati određeno (čitajte: problematično) mesto koje želite da očistite. Pronađite kremu za akne sa benzoil peroksidom koja je posebno usmerena na mesta koja tretiraju kritične tačke i primenite je prema tačno naznačenom uputstvu. Nanosite je neposredno nakon čišćenja kože i to čistim prstima ili pamučnim tuferom.

Držite kosu (i ruke!) podalje od lica

Čak i skroz čista kosa u sebi ima prirodna ulja koja mogu začepiti pore. Isto tako, koliko god bili ubedjeni da su vaši prsti čisti i dezinfikovani, znajte da se na njima uvek krije sasvim dovoljno bakterija koje obožavaju da prave dar-mar na vašem licu. Verovali ili ne, ali svi oni nesmotreni potezi koje tokom dana milion puta napravimo, poput priče telefonom koji naslanjamo na obraze, ili češkanja lica, popravljanja šminke i slično – idealan su način da koži svog lica zadamo muke i probleme. Ne morate mnogo mozgati, jednostavno se potrudite da i kosu a i prste što manje dovodite u kontakt sa licem.

Spavajte punih osam sati

Zaista, potrudite se da se naspavate. Ali kvalitetno, punih osam sati sna je idealno vreme za regeneraciju kože, makar onu najminimalniju koja će bar umanjiti podočnjake i omogućiti vam da sledećeg jutra delujete sveže i opuštenije. Zapravo – zategnutije bi trebalo da bude izraz koji ovde radije koristimo, ali znate već i sami na šta mislimo. Naspavajte se, vaše lice će vam biti zahvalno!