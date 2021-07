Više nećete vezivati konjski rep kad čujete šta radi vašoj kosi

Zabacite kosu na potiljak i stegnete je toliko puta gumicom da pomislite da će gumica pući? Da, to nije baš dobro. Dermatolozi kažu da se usled toga kosa tanji, što na duge staze dovodi do proređivanja kose. Kako da ipak nastavite da nosite konjski rep, a da ga pored vas zavoli i vaša kosa?

Nije za proređivanje kose kriv samo konjski rep. U grupi odgovornih za ovaj problem su i ekstenzije, punđe, trake, bilo koja frizura zbog koje kosu jako četkate ka potijku i stežete.

Kosa može da se proredi bilo gde na skalpu, ali zbog konjskog repa najčešće se proredi sa strane, znate kad se pojave oni visoki zalisci koje niste imali… Javlja se i iza ušiju, ali i na temenu.

Kako da znate da li grešite kad vezujete konjski rep?

Lako. Ako vas teme boli kada ga vežete i ako kada skinete gumicu imate onaj prijatan osećaj, to znači da ste preterano stegli kosu i, jednostavno, ako to radite često, to nije dobro.

Vreme je da razmislite, stvarno! Kosa će se opraviti ako to radite povremeno, ali ako je to vaša uobičajena frizura, folikuli dlake će ostati trajno traumatizovani i kosa će na tim mestima prestati da raste.

E, sad, pošto smo vas propisno uplašili, hajde da malo opustimo priču. Ima nade za kosu ako:

1. Nosite neku malo labaviju varijantu

Punđice i konjski rep su okej sve dok s vremena na vreme ostavljate kosu na miru. Ne nosite ih svaki dan. Teme ne sme da vas boli kada pustite kosu.

2. Budite nežne prema svojoj kosi

Izbegavajte da jako vučete kosu dok nameštate frizuru.

3. Razmislite još jednom o ekstenzijama

Ekstenzije su teške. One se često koriste da kamufliraju tanku kosu, a zapravo one same je još više istanjuju i mogu da provociraju opadanje kose. Zato koristite klipse, i to samo u specijalnim prilikama. Retkim! I, naravno, ne spavajte s njima.

Autor: