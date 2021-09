DA LI ŽENA "MORA" DA SE ŠMINKA? Mladoženjina ispovest zapalila mreže, urnišu ga u komentarima, a šta vi kažete?

Mladoženja se požalio na mladu koja nije htela da se našminka za svadbu. Po njemu, žena "mora" da se šminka.

Načitali smo se groznih priča sa venčanja u kojima su glavne zvezde svekrve, ali jedan suprug sada je izazvao pravu dramu na Internetu svojom pričom sa svadbe - i pokrenuo veliko pitanje.

On se požalio što mu se mlada nije našminkala na svadbi, rekavši da zbog toga "izgleda ružno na slikama". Opisao je i još jednu situaciju i naveo da misli da postoje prilike kada bi žene "morale da se šminkaju". Nastao je pravi rat.



"Moja žena (29) se nikada ne šminka. Venčali smo se pre dve godine, inače mi ne smeta što ne nosi šminku, ali svi smo pokušali da je ubedimo da se barem za svadbu malo dotera. I ja, i moja majka, moja sestra... I nije htela. Na slikama ne izgleda baš lepo, vide joj se podočnjaci. Uvek odbija da se šminka, kaže da je to bacanje para i laganje sebe. Uspeli smo i da se posvađamo oko toga", napisao je on na Redditu.

Opisao je kako su bili na ručku kod njegove sestre, i nećaka od 11 godina je pitala njegovu ženu da li se ikada šminka. Ona je devojčici održala predavanje!

"Ceo monolog je imala o tome kako nije iskreno prema sebi stalno nositi šminku, kako se na te proizvode baca novac... Moja sestra se naljutila jer se ona šminka svakog dana. A moja žena je poklopila kao da je zavisnica, rekla joj je - i sigurno misliš da možeš da prestaneš kad god hoćeš? Svađali smo se u kolima celim putem do kuće, posle smo spavali u odvojenim sobama", napisao je on.

Ali, jedna rečenica je pokrenula veliku polemiku. Ovaj muškarac napisao je da postoje prilike "kada se od žena očekuje, ili je obavezno, nositi barem malo šminke". U komentarima su ga sahranili!

"Jesi se ti barem malo našminkao za vaše venčanje? Čisto da ti se ne vide podočnjaci na slikama, pošto je to tako ružno", ironično ga je pitala jedna devojka.

"Odvratan dupli standard, žene moraju da nanose ratne boje da bi ih svet prihvatao, ali muškarce prihvata kakvi god da su", napisala je druga.

"Sve dok muškarci ne budu morali da briju noge i nose šminku, njihovo mišljenje o tome šta žena 'mora' da uradi sa izgledom je nebitno", poklopila ga je treća.

