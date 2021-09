VODIČ KROZ VIKEND SNIŽENJE U PRODAVNICAMA FASHION COMPANY - 20 odsto popusta na kolekciju jesen/zima 2021

Upustite se u nezaboravan jesenji šoping ovog vikenda i pripremite garderober za hladnije dane uz sniženje od -20 odsto u prodavnicama Fashion Company od 24. do 26. septembra.

Vaše favorite po sniženim cenama pronađite i na onlajn šopu fashionandfriends.com, kao i na novoj Fashion&Friends aplikaciji na Play store-u i App Store-u.

Brown is the new black, zato ove sezone zaboravite na crnu i odaberite nijansu smeđe koja će upotpuniti svaku vašu modnu kombinaciju.

U paleti ove zahvalne boje od tamne čokolade do svetlije karamel nijanse sigurno se krije bar jedan komad u kome ćete izgledati besprekorno.

Za posao izaberite džemper krupnog tkanja, za opuštenu šetnju gradom čizme u zemljanim tonovima i džins, a obe kombinacije upotpunite strukiranim prslukom ili jaknom ravnog kroja.

Za dame koje žele da svoj look osveže i novim make up-om, renomirani italijanski brend KIKO Milano pripremio je 20 odsto popusta na sve, osim na već snižene proizvode i novu limitiranu kolekciju Charming Escape.

Kako bismo vam olakšali izbor, donosimo vam predlog ključnih komada koje možete kupiti ovog vikenda.



1. Tommy Hilfiger šešir 2. Guess sako od tvida 3. Scotch&Soda džemper 4. Luisa Spagnoli čizme 5. Liu Jo zimska jakna 6. Guess torba 7. Tommy Hilfiger marama 8. Steve Madden čizme 9. Diesel pantalone 10. Colmar prsluk 11. Replay torbica 12. Timberland čizme