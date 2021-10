VERIO JE HANU, A ONDA JE DOŽIVEO ŠOK! Oni što je video na devojačkoj večeri naterali ga je da se ZAPITA da li je doneo pravu odluku

Jedan budući mladoženja nije mogao da pređe preko činjenice da njegova verenica ima samo muške prijatelje i, stoga, nema deveruše.

On je odlučio da na "Reditovom" forumu iznese svoj problem i zapita ostale korisnike za mišljenje.

Kako je naveo, potiče iz tradicionalne porodice koja ne odobrava muške prijatelje njegove verenice. Ona, međutim, ne misli da je velika stvar imati muškarca na svom venčanju umesto deveruša. Kako bi joj uzvratio, neimenovani mladoženja je pozvao svoju bivšu devojku na venčanje, piše "Jahu njuz".

- Nedavno sam zaprosio svoju devojku Hanu. Kako smo organizovali devojačko veče, otkrilo se da Hana nema bliskih prijateljica. Svi njeni najbolji prijatelji su muškarci. Moj tata već misli da je Hanin odnos sa njenim najboljim prijateljem neprikladan i da ne treba biti tako bliska sa drugim muškarcem s obzirom da je u dugoj vezi. Ja sam rekao da ona treba da izabere neke devojke za deveruše. Hana je odbila, navodeći da nije dovoljno bliska ni sa jednom od njih. Sugerisao sam da može pitati svoje dve sestre, što ju je uznemirilo, jer nije bila u kontaktu sa svojom porodicom oko 10 godina. Pokušavao sam da joj objasnim zašto mi je to neprijatno, ali ona prosto nije htela da sluša. Rekla je da je to nepravedno i tvrdi da nema šanse da je Džek zainteresovan za nju u romantičnom smislu. On kaže da je gej - naveo je mladoženja.

Odbio je da sluša dalje Hanu, a to je uzrokovalo da se stvari otrgnu kontroli.

Na kraju sam rekao dobro, ona može imati tipa na svojoj strani svadbe, ali samo ako ja imam devojku sa svoje. Hana je rekla da je to u redu i da joj ne smeta. To se brzo promenilo kad sam rekao koga želim da pozovem – moju bivšu devojku Sašu. Rekao sam da je licemerno što je Hana ljubomorna što ja tamo želim prijateljicu, kad ona želi da njen prijatelj bude tamo. Ona je rekla da je to drugačije, ali ja mislim da je to ista stvar, ako ne gora što se nje tiče - naveo je.

Mladoženja je objasnio da Saša nema problem sa Hanom, ali da misli da se on ne dopada Haninom prijatelju iako to nikad direktno nije rekao.

- Pomenula je kako moji roditelji stalno govore da žele da se pomirim sa Sašom, što čak i nije moja greška! Rekao sam, ili Džek ide, a onda da pita svoje sestre da joj budu deveruše, ili ću dovesti Sašu na svadbu. Hana trenutno ne priča sa mnom - rekao je.

Korisnici "Redita" su uglavnom smatrali da je njegovo ponašanje nezrelo.

- Navodiš da je biti ljubomoran na tipa koji se nikad nije zabavljao sa tvojom verenicom i, imajući u vidu njegovu seksualnu orijentaciju nikad neće, jednako razumno kao biti ljubomoran na ženu s kojom si se zabavljao sedam godina - glasio je jedan komentar.

- Ne treba da se oženiš - poručio je drugi.

- Ovo je smešno - dodao je treći korisnik.