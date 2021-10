UBLAŽAVAJU STARENJE: Ove navike u svakodnevnom negovanju KOŽE pomažu da ostane ZATEGNUTA I hidrirana

Koža je naš najveći organ zbog čega je veoma bitno da je negujemo i pružamo joj ono što joj prija bez obzira na godine. Postoji nekoliko stavki koje bi bilo dobro da ispoštujete kako bi koža ostala zdrava i vitalna.

Vitamin C pravi veliku razliku

Dermatolozi su saglasni da je vitamin C jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji antioksidant koji je potrebno uključiti u svoju rutinu već od 20. ili 30. godine i nastaviti sa njegovim korišćenjem tokom 40-ih. Vitamin C sprečava nastanak tamnih mrlja i podstiče proizvodnju kolagena, a najbolje je koristiti serum sa njegovom visokom koncentracijom i to ujutru, pre nanošenja hidratantne kreme i kreme sa zaštitnim faktorom.

Radite piling kože

Kako koža stari, tako izgleda sve umornije, "teže" i gubi sjaj. Zato je važno osvežiti je pilingom koji će ukloniti mrtve ćelije i vratiti joj neophodnu blistavost, u kombinaciji sa ostalim proizvodima za negu. Znaćete da je pravo vreme za piling kada se na površini pojave ljuspice mrtve kože koja se kruni.

SPF je jedini anti-age proizvod koji vam je potreban

Da li ste znali da, kada govorimo o starenju kože, sunce čini čak 80% ukupnih uzročnika? Upravo zato nam nikada neće dosaditi da govorimo kako je SPF od ključnog značaja za zdravu kožu lepog izgleda i da je gotovo jedini anti-age proizvod koji vam je potreban. Nikada nije kasno da počnete sa ovim korakom u nezi jer čak i da ste ceo život proveli na suncu, uvek možete sprečiti dalje oštećenje kože.

Hidratacija mora da bude jača

Budući da koža starenjem gubi svoju svežinu i vlažnost, vremenom je potrebno pojačati hidrataciju kako biste zadržali blistavost i mladolikost. Hijaluronska kiselina i lipidi su ključni sastojci za hidrataciju kože, naročito tokom 40-ih.

Počnite sa korišćenjem retinola

Ukoliko je vitamin C već postao vaš omiljeni sastojak jutarnje rutine, evo predloga i za onu večernju - retinol. Najaktivnija forma vitamina A pospešuje proizvodnju kolagena i sprečava nastanak bora i finih linija, tokom noći. Uz to, istraživanja su pokazala da korišćenjem retinola za 12 nedelja možete značajno umanjiti vidljivost bora!

Ne odustajte od onoga što prija vašoj koži

Čak i da koristite najbolje i najskuplje proizvode za negu kože na svetu, oni neće delovati ukoliko ih koristite kad-kad. Morate biti uporni i konzistentni. Osim toga, koži je potrebno vreme da pokaže rezultate nege - nemojte odustajati!

Pažljivo i detaljno pregledajte svoju kožu

Iako svi želimo da izgledamo mlađe, najvažnije je zapravo da naša koža bude zdrava. U tome nam neće pomoći samo nega, već i briga - redovno proveravajte svoju kožu kako biste na vreme uočili potencijalna oštećenja ili probleme koji mogu da budu uzrok raka kože.

Autor: Z.L.