TOP DEVET MODELA JAKNI IZ NOVE GUESS KOLEKCIJE ZA SVE PRILIKE

Ljubitelji mode jedva su dočekali dolazak nove sezone koja im pruža priliku da začine svoj stajling i poigraju se bogatim teksturama, slojevima i formama.

Odakle početi? Od jakni, naravno. Bilo da volite udobne perjane jakne ili navijate za večitu klasiku i vunene kapute, definitivno je da će ovi komadi biti osnova vaše jesenje garderobe.

U nastavku vam donosimo najtraženije modele sa Guess potpisom koje možete da ponesete odmah!

Za poslovni look, izaberite elegantni mantil do kolena ili kaput sa eko krznom koji će učiniti da izgledate moderno, atraktivno i moćno gde god se pojavite. Svedene dnevne kombinacije upotpunite lakovanim mantilom sa zmijskim printom, ili se opredelite za praktičnije rešenje - kaput sa dva lica.

Topla kratka jakna je must have svake zimske sezone bez obzira na trendove. Model sa krznom u crnoj i beloj boji prilagodiće se s lakoćom svakom stilu - od glam do urbanih, opuštenijih izdanja.

Ako preferirate ležerniji stil, ne možete da pogrešite sa parkom u maslinastoj boji ili postavljenom jaknom sa sjajnim finišom. Osim što su u trendu, ovi modeli biće najbolja zaštita u hladnim zimskim danima. Poigrajte se slojevima i kombinujte ih uz meke džempere, košulje, farmerke, pa čak i trenerke.

Novu kolekciju možete pronaći u Guess prodavnicama u šoping centrima Galerija, Ušće i BEO u Beogradu, Promenada u Novom Sadu, kao i u Fashion&Friends multibrend radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Istražite ponudu i na fashionandfriends.com onlajn šopu i Fashion&Friends mobilnoj aplikaciji.