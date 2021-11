NAŠ NAJVEĆI ORGAN ZIMI POSEBNO STRADA: Bademi NAJBOLJE pomažu, ali TO NIJE SVE

Osim krema i same nege kože, u očuvanju njenog dobrog stanja važnu ulogu igra i ishrana. Kada se temperature zantno spuste, vreme je da ove namirnice uvrstite svoju ishranu.

Nutricionista, Kimberli Snajder je izdvojila 7 koje imaju posebne benefite za kožu. Zahvaljući njima ona će zablistati u punom sjaju.

Limun

Ona predlaže da dan započnete čašom mlake vode u koju ćete iscediti malo limuna.

"Tako ćete uraditi detoks tela i potstaći tad metabolizma i jetre."

Batat

Ova vrsta krompira je bogata betakarotenom i vitaminima A i C, a ova kombinacija ima čarobne efekte na kožu, čineći je sjajnijom i bez tragova umora.

Bademi

Bogati su vitaminom E koji je odličan u zaštiti od UV zračenja.

Čija semenke

Ova supernamirnica bogata je mineralima, vlaknima i esencijalnim masnim kiselinama, a sve to koži daje zdrav sjaj.

Ananas

Ovo voće ima brojne prednosti. Ananas ubrzava rad metabolizma, ublažava upale i podstiče detoks organizma, a sve to vodi do blistavog i zdravog ten, i to u kratkom roku. Također, podstiče i proizvodnju kolagena koji je ključan za mladoliki izgled.

Repa

Antioksidansi koje sadrži pomažu u usporavanju znakova starenja i vraćaju elastičnost koži.

Spanać

Lisnato zeleno povrće bogato je vitaminom A neophodnim za rast kose i obnavljanje ćelija kože, a spanać je bogat i vitaminom C koji podstiče proizvodnju kolagena, pa tako usporava pojavu znakova starenja.

Autor: Z.L.