PRIPREMITE VAŠU KOSU ZA HLADNE ZIMSKE DANE: Ovaj tretman će SPASITI STVAR, zaboravite na suve i lomljive krajeve

Hladni zimski dani, mada mnoge žene to zanemaruju, negativno utiču na kosu i ona postaje vidljivo suvlja, gubi sjaj, volumen i lepršavost.

Glavni krivac za oštećenja na kosi su suvo i hladno vreme i neophodno je uložiti dodatne napore kako bi ona ostala zdrava i lepa i tokom zimskih meseci.

Kape i šeširi su mnogim pripadnicama omiljeni modni dodaci svake zime i njihovo nošenje se preporučuje. Međutim, frizura se na taj način može pokvariti, a kosa izgledati spljošteno i naelektrisano.

Studio lepote Dolce nudi rešenje u vidu fantastičnog dubinskog keratinskog tretmana pod nazivom Remedy.

Keratinski tretmani su već uveliko poznati i sjajni za kosu, ali da ono što Remedy tretman izdvaja od svih drugih je to što on vrši kompletnu rekonstrukciju same vlasi, ali ne menja njenu strukturu.

Ravna kosa će ostati ravna, a kovrdžava i dalje kovrdžava i kosa izgleda kao sa najboljih televizijskih reklama.

Cena ovog tretmana će u decebru biti na specijalnom popusti.

Takođe, Studio lepote Dolce nudi mogućnost da tretman poklonite drugoj osobi, kupovinom poklon vaučera.

Više informacija možete dobiti na sajtu studiolepotedolce.rs ili na Instagram profilu salona.