Spasite svoj omiljeni par patika: Uz ovaj super jednostavan trik biće kao nove

Zbog toga se uvek tako iznerviramo kada se naš omiljeni par malo istroši ili izgleda pohabano zbog nošenja. Bilo da su promenili boju, imaju tragove ogrebotina po sebi ili svuda nabore, znate da to nikada nije privlačno.

Ipak, ne brinite, jer postoji jedan trik koji garantuje da ćete ukloniti nabore sa svojih patika. I to je tako jednostavno! Sve što vam je potrebno su čarape ili stara odeća, mali peškir ili krpa, pegla i topla voda. O, i vaše patike – očigledno.

Korisnica Tvitera Šantel De Bonsu podelila je svoju mudrost, postavljajući fotografije belih patika pre i posle koje nas sasvim iskreno teraju da uzmete sve svoje patike što je pre moguće i isprobate ovaj trik.

A thread on how to get rid of your creases! pic.twitter.com/FYfERrceTZ