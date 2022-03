BEZ NADOGRADNJE I KOREKCIJA: Ovo su 3 jednostavna trika uz koje će vaše OBRVE izgledati GUSTO I UREDNO

Guste obrve su apsolutno lepe, ali potrebna im je dodatna pažnja da bi izgledale najbolje

Jedni se odlučuju da se potpuno otarase debljine, dok se drugi bore da pronađu način da ih drže pod kontrolom.

Obrve su jako važne, i to ne samo zbog lepote. One su tu kako bi oči bile čiste i bistre. One uklanjaju vlagu od znoja s očne linije i tako nam pomažu da bolje vidimo.

Naučnici su ustanovili da su oblik, boja i debljina obrva nasleđene osobine. Četiri zasebna gena utiču na teksturu dlačica obrva, dok samo jedan određuje oblik obrva.

Način na koji ćete oblikovati obrve u potpunosti zavisi od vas, ali ako imate guste obrve i tražite nekoliko saveta kako ih održavati negovanima, pročitajte ova tri saveta.

Gel za obrve

Ovaj kozmetički proizvod će učvrstiti vaše obrve, dajući im elegantan izgled. Obično dolazi u tubi s četkicom koja izgleda kao ona za maskaru.

- Gelovi za obrve imaju suvu konzistenciju. To sprečava da obrve izgledaju mokro ili zalizano - kaže kozmetičarka Ema Doerti i preporučuje da dlačice nežno češljate unazad.

Podrezivanje, četkanje obrva

Ema predlaže da za podrezivanje koristite male makazice za nokte.

- Spoljnu ivicu oštrice držite pravo uz kožu kako biste sprečili slučajne zareze - kaže ona.

Ako niste sigurni kako ovo da uradite, najbolje je da to prepustite profesionalcima.

Neka rutina bude što jednostavnija

Svako je barem jednom u životu uništio obrve zbog ambicioznog eksperimentisanja. Vrlo je jednostavno, ako niste sigurni, nemojte ništa da radite što ne znate.

Autor: Z.L.