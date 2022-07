Naučite kako da stavite LAK ZA KOSU na ISPRAVAN NAČIN: Lokne se neće pomeriti SATIMA, a izgledaće NEVEROVATNO

Mnogi na kosu direktno nanose sperj za stilizovanje, ali sada se oglasio frizer koji je kazao da je ova praksa pogrešna.

Jedan profesionalni frizer iz Njujorka je na svom TikTok nalogu podelio koji je najbolji način da se naprave neverovatni talasi koji će da izdrže celo veče.

On je čak i demonstrirao koja tehnika će promeniti vašu rutinu stilizovanja kose.

- Nemojte ovo raditi da biste izgladili pramenove kose - to će vam oduzeti volumen.

On je pokazao i to da je mnogo bolje da kovrdže budu blaže, a da se naglasi volumen. A onda se osvrnuo i na to kojom metodom možete učvrstiti vaše vlasi.

Dodao je u svom naslovu videa:

- Leti vlasi koje strče mogu biti neverovatno neposlušne.

- Volim da koristim lak za kosu da ih ukrotim, ali morate biti vrlo oprezni s njim - kaže u videu.

Autor: Z.L.