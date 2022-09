Rešite se PODOČNJAKA za sedam dana: Dve fantastične domaće MASKE za lice koje ih brzo uklanjaju

Obratite pažnju na san i hidrataciju.

Podočnjaci su čest simptom nelagodnih promena u vašem organizmu, a najčešće ih izazivaju nespavanje i slaba hidratacija.

Kako biste se rešili tamnih kolutova oko očiju koje je nekada teško sakriti, a koji mogu da pokvare izgled, potrebno vam je da izdvjite samo malo vremena i svega nekoliko stvari koje već imate kod kuće.

Predstavljamo vam 2 efikasna, domaća preparata koji se prave sasvim jednostavno, od stvari koje sigurno imate u kuhinji. Uz sve navedeno, svakako preporučujete da ne skraćujete svoje vreme za san, jer je kvalitetno spavanje preduslov lepote i dobrog zdravlja, na više načina.

Uz to, povedite računa i o hidrataciji. Unosite oko 2 litre vode dnevno u svoj organizam.

Maska sa krompirom

Krompir obiluje vitaminima i mineralima koji su korisni koži i koji efikasno uklanjaju i problem o kom govorimo. Možda to niste znali,a li krompir je jedna od korisnih namirnica za negu lepote. On omekšava i osvežava ten, a posebna pogodnost je to što odgovara svakom tipu kože.

Ovaj tretman je odličan i za one koji veći deo dana provode pred računarom.

Jednostavno očistite i oljuštite krompir, pa ga isecite na kriške. Stavite te kriške na oči i ostavite ih da odstoje petnaestak minuta.Nakon toga ih samo skinite i isperite lice vodom.

Postupak možete ponoviti ujutro i uveče, kako biste ubrzali dejstvo.

Maska sa kafom i kokosovim uljem

U nekoliko kapi kokosovog ulja dodajte malo kafe. Zatim tu smesu prstima nanesite na područle oko očiju, nežnim kružnim pokretima. Ostavite je tako 10 do 15 minuta, kako bi se potpuno osušila, pa je uklonite uz pomoć tufera ili papirne maramice i umijte se na uobičajen način.

Nakon toga namažite neku hidratantnu kremu. Ponavljajte postupak nekoliko puta nedeljno.

