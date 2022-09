Ovaj SIMBOL na nakitu ima posebnu MOĆ i donosi SREĆU: Uglavnom ga nosimo LETI, a njegova ENERGIJA je jaka tokom CELE godine

Nakit sa raznim privescima kao simbolima već godinama je trend, a svaki simbol ima posebno značenje, a za nekoga čak i lično.

Tako se znak beskonačno nosi kao simbol dugovečnosti ili se poklanja bliskim ljudima kao simbol beskonačne ljubavi, srce je takođe izraz voljenja, detelina sa četiri lista označava sreću, a šta znači sve popularniji simbol sidra?

Simbol sidra je sveprisutan, koristi se u nakitu, tetovažama, umetnosti i književnosti da simbolizuje niz pozitivnih koncepata. U drevnim vremenima na sidro se gledalo kao na simbol koji predstavlja sigurnos. Zbog toga su hrišćani usvojili sidro kao simbol nade. Tokom drugog i trećeg veka, sidro se često nalazilo na natpisima katakombi. Kada su hrišćani bili pod rimskim progonom, sidro je bilo način da izlože svoju religiju pod budnim okom Rimljana. Stavljali su sidra na svoje kuće kako bi drugi hrišćani znali gde je sigurno. Sidro je odabrano jer drži brod na mestu, što predstavlja snagu i sigurnost.

Donosimo vam nekoliko značenja koje sidro na nakitu simbolizuje:

More – Sidro, bez sumnje, predstavlja more i plovidbu. Za nekoga ko voli more i sve što ono predstavlja, sidro je odličan simbol za nošenje. Pokazuje našu vezu sa morem i takođe ukazuje na važnost jedrenja kao sredstva istraživanja sveta. Takođe, ono znači i "neka te more oslobodi", ukazuje na to da izranjamo u neke nove faze života, ponovo se rađamo.

Bezbednost i stabilnost – Sidro se čvrsto drži kako bi se brod sprečio da odluta. Ako ga nokite uz nakit, simbolično može da predstavlja držanje do vaših vrednosti, uverenja, nada i ciljeva, bez obzira na to šta se dešava oko vas. Ovo simbolizuje ukorenjenost i utemeljenost šta god da se desi.

Nada - Sidra simboliziraju nadu i pozitivan stav. Čak i kada su dani tmurni, doći će novi i svetliji dan.

Odlučnost – Za osobu koja prolazi kroz teška vremena, sidro predstavlja odlučnost, volju i snagu a se prežive teška vremena bez odustajanja.

Večna ljubav i vernost – Sidro je poznato po tome da brod drži čvrsto a jednom mestu. Ne odluta kada vreme postane loše. Ovo je simbol snažne, stabilne i lojalne ljubavi gde je osoba duboko povezana sa drugom kroz dobra i loša vremena. Zbog toga je privezak sidra odličan poklon za bliske prijatelje, ljubavnike i porodicu.

Sidro je uniseks simbol i sastavni je deo muškog i ženskog nakita. Možete ga nositi kao privezak na narukvici, ogrlici, pa čak i kao prsten i detalj na narukvii za nogu. Najčlešće ga viđamo tokom leta, ali pošto je njegova simbolika snažna i ima moć da privlači dobre stvari, istaknite simbol sidra tokom cele godine. Ovaj nakit poručuje više od sjaja i lepote.