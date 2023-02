Stručnjaci otkrivaju: Šta se dešava s vašom kosom ako je ne perete nedelju dana?

Čak i prljava kosa može da bude korisna u pojedinim slučajevima.

Kada je u pitanju pranje kose, ne postoje stroga pravila, već se sve svodi na ono što vam odgovara. Većina ljudi prijavljuje da kosu pere svaki drugi dan što može biti čak i korisno za određene tipove kose.

Ako se držite ovog prilično čestog pranja, možda ćete se pitati šta se dešava kada je duže ne perete. Stiven Lajn, doktor kozmetičke medicine i predstavnik “Američkog kozmetičkog udruženja”, dao je odgovor na ovo pitanje. On kaže da može biti i koristi i posledica od nepranja tokom nedelju dana, u zavisnosti od tipa vaše kose i stanja vlasišta.

– Uopšteno govoreći, najbolje je da slušate svoju kosu i kožu glave i perete kosu po potrebi. Za neke ljude to može biti svaki dan, a za druge može biti jednom nedeljno – kaže Lajn za Best Life.

Vaša prirodna ulja će nahraniti vašu kosu.

Prema Lajnu, prva stvar koju ćete verovatno primetiti, ako ne operete kosu nedelju dana je značajno povećanje količine ulja u kosi.

– Kada ne perete kosu svaki dan, vaš skalp će dodatno proizvoditi svoja prirodna ulja. Ova ulja, kao što je sebum, mogu da hidriraju i neguju vašu kosu, čineći je zdravijom i sjajnijom – navodi Lajn.

Kao rezultat toga, verovatno ćete primetiti neke promene u teksturi vaše kose, što može biti dobro ili loše, u zavisnosti od vašeg početnog tipa kose.

– Za one sa kovrdžavom ili talasastom kosom, nepranje kose tako često, može poboljšati njihovu prirodnu teksturu. Prirodna ulja mogu pomoći u definisanju i kroćenju kovrdžanja, što dovodi do definisanijeg i živahnijeg izgleda – kaže Lajn. Međutim, on napominje da ako imate masnu kožu glave, nepranje kose može izazvati nakupljanje ulja, zbog čega vaša kosa izgleda masno i prljavo.

Vaši pramenovi mogu postati jači.

Kosa vam se može pokvariti iz više razloga: toplota, stilizovanje, ishrana, stres itd. Lajn kaže da je često pranje kose još jedan uobičajeni krivac za oštećenje i lomljenje kose.

– Prečesto pranje kose može da joj skine prirodna ulja, ostavljajući je suvom i sklonom lomljenju. Ređim pranjem kose dozvoljavate kosi da zadrži više svojih prirodnih ulja, što može pomoći u smanjenju lomljenja.

Možda ćete videti nagomilavanje proizvoda.

– Ređe pranje kose može ići u vašu korist, ako obično ne koristite proizvode za stilizovanje. Međutim, “ako koristite proizvode za kosu kao što su gel, pena ili sprej, a ne perete kosu nedelju dana, to može dovesti do nagomilavanja proizvoda na glavi i kosi. Ovo može otežati vašu kosu, čineći je dosadnom i beživotnom – kaže Lajn.

Naravno, neki proizvodi za kosu su posebno dizajnirani da se koriste između pranja, uključujući suve šampone, osvežavajuće sprejeve i neke proizvode za teksturu.

Vaša koža glave može postati iritirana.

Za većinu ljudi, izdržati nedelju dana bez šampona, može dovesti do bar nekoliko neprijatnih nuspojava.

– Nepranje kose može izazvati nakupljanje ulja, prljavštine i mrtvih ćelija kože na vašem skalpu. To može ovesti do svraba, perutanja i iritacije vlasišta, što može biti neprijatno i neugledno – kaže Lajn

