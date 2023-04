Trik za KRUPNIJE OČI: Kajli Džener otkrila caku zbog koje ima zavodljiv i senzualan pogled!

Ukoliko želite da dobijete krupnije oči, i to uz pomoć maskare, poslužite se trikom Kajli Džener.

Nema žene koja ne želi zavodljive, duge i senzualne trepavice. Međutim, ukoliko vas nije nagradila majka priroda, čak i sa najboljom maskarom teško je dobiti ovakav efekat, bez da vam trepavice ne izgledaju kao kraci pauka.

No, rešenje ipak postoji, i verovali ili ne jednostavnije je nego što mislite. Naime, poslednjih meseci stari trik Kajli Džener ponovo je postao viralan, a devojke se kunu da ova "fora" zaista radi.



Sve što vam je potrebno su dve maskare - crna i braon. Na gornje trepavice nanosite samo crnu maskaru, dok na donje braon. Ovaj trik Kajli je preuzela od čuvenog šminkera slavnih Patrika Ta, koji godinama čuvene lepotice šminka na ovaj način za crveni tepih.

Ona je to i spomenula kada je šminkala sestru Kim, a čak je i na njenom primeru vidljivo koliko joj je pogled bio prodorniji, a oči mačkastije, a otvorenije.



Ipak, baš iz razloga što efekat krupnijih očiju zavisi samo od maskare, trik je upotrebljiv i svakodnevno. Razlog je jednostavan - da bi dobili vizuelno veće oči, logično je da maskaru nanesete i na gornje i na donje trepavice. Međutim, crna maskara zna da izgleda "preagresivno", pogotovo na donjem kapku.

Zato je idealno rešenje braon boja koja će ih naglasiti, produžiti, ali to neće delovati veštački. Za mačkast pogled, nanesite par slojeva na sam kraj trepavica, a potom gornje uvijte uvijačem i to je to. Instant ste dobili zavodljiviji pogled i krupnije oči.

