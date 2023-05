Ovaj trik sprečava nastanak FLEKA OD PUDERA na odeći - Biće vam potrebna samo JEDNA STVAR

Ponekad zbog brzine, a ponekad i zato jer ne razmišljamo previše, na odeći se nađe koja fleka, a najčešće oko vrata. Devojke najbolje razumeju ovu muku kada im se puder oslika na beloj majici.

Srećom, takve mrlje jednostavno je sprečiti uz pomoć malo laka za kosu, savetuje korisnica TikTok-a - sophiainstaglam koja je snimilila ovaj jednostavan trik. Jutro kada mi je na For You Page-u na TikTok-u izašao ovaj video planirala sam monohromatski beli outfit za taj dan. S obzirom na to da je bio planiran ručak u gradu, naravno da je to u mom slučaju uključivalo i malo šminke.

S obzirom na to da najviše nosim komade u bež, belim i svetlosivim nijansama, može se reći da sam sjajan reper za isprobavanje efikasnosti ovog trika. Moram biti iskrena i reći da sam imala dozu skeptičnosti da lak za kosu može da napravi takvu zaštitu od tečnih tekstura kao što je puder i potpuno zaštiti odeću od fleka.

Ipak, rešila sam da isprobam, jer na kraju - ništa me ne košta jer lak za kosu svakako posedujem u kući. Uzela sam novu belu majicu sa visokim okovratnikom, naprskala i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane i sačekala par sekundi. Zatim sam, naravno i dalje bojažljivo, obukla majicu i krenula u obaveze toga dana.

Priznaću, i tokom dana sam se štrecala da mi se nije malo bronzera sa vrata oslikalo na majicu, ali svaki put kada bih checkirala unutrašnjost nije bilo ničega. Ipak, za prave rezultate, čekala sam da dođem u stan i vidim realnu situaciju nakon celog dana provedenog napolju. Mom šoku nije bilo kraja.

Na okovratniku nije bilo apsolutno ničega. Majica je ostala bela i sa unturašnje i sa spoljašnje strane jednako kao što je pri sredini i dnu. Podelila sam ovaj genijalan trik sa drugaricom koja je bila vidno zainteresovana da ga isproba, a ja ga od sada toplo preporučujem svima koji su se često susretali sa takvim tipom fleka na odeći.

Autor: Z.L.