SPECIJALNE AKCIJE u najpoznatijoj beogradskoj ordinaciji: OSVEŽITE I PODMLADITE KOŽU NAKON LETA

Leto je vreme koje mnogi od nas nestrpljivo iščekuju, vreme sunca, mora i nezaboravnih trenutaka na plaži. Ali, nakon perioda letovanja, koža je izložena različitim izazovima i stresu koji mogu ostaviti traga. Sada je pravo vreme da svojoj koži pružite ono što joj je najpotrebnije - posebnu pažnju i negu.

U dermatološkoj ordinaciji dr Babović, razumemo unikatne potrebe vaše kože nakon letovanja i nudimo personalizovane tretmane koji će vam pomoći da obnovite, hidrirate i zaštitite svoj najvredniji organ.

Mezoterapija po ceni od 70 EUR – Tradicionalna alternativa antiaging hiruškim tretmanima

Mezoterapija je nehirurški tretman koji se koristi za poboljšanje izgleda kože, smanjenje bora i celulita, kao i za podmlađivanje kože. Proces uključuje ubrizgavanje malih količina vitamina, minerala, aminokiselina i drugih hranljivih materija direktno u srednji sloj kože. Ova kombinacija sastojaka potiče proizvodnju kolagena i elastina, što doprinosi čvršćoj i zdravijoj koži.

Primarni efekti mezoterapije, kao što su zdrava i blistava koža, vidljivi su odmah nakon tretmana. Ovi efekti mogu doneti trenutno osveženje i podmlađeni izgled. Međutim, kako vreme odmiče, ti efekti polako mogu nestati. Da biste održali taj osvežen izgled, potrebno je ponoviti tretman u preporučenim intervalima.

Sekundarni efekti mezoterapije, poput trajnog poboljšanja tonusa i strukture kože, nastavljaju da se povećavaju nakon tretmana. Ovi efekti rezultat su stimulacije proizvodnje kolagena i elastina u koži, što doprinosi njenoj čvrstoći i elastičnosti. Iako su ovi efekti suptilniji i razvijaju se postepeno, oni pružaju dugotrajne prednosti i doprinose zdravlju kože na duge staze.

Botox jedne regije po ceni od 80 EUR

Ova nehiruška procedura postala je poznata kao "čarobni štapić" za mnoge koji žele da postignu mlađi i svežiji izgled bez potrebe za invanzivnim zahvatima.

Botox tretman pruža instant rezultate, a lifting efekat je često vidljiv već nekoliko dana nakon tretmana. Osim toga Botox ne zahteva period oporavka, a može se ciljano primeniti na regije koje su zahvaćene borama kao što su čelo, vrat, okoloočna regija, pa čak i regija oko usana.

PERSONALIZOVANI ALL IN ONE TRETMANI

Ovi inovativni tretmani pružaju kompletnu negu kože koja se može prilagoditi individualnim potrebama. Bez obzira na to da li se borite sa problematičnom kožom, želite da ublažite znakove starenja ili jednostavno želite da održite zdravlje i sjaj kože, naš iskusni tim stručnjaka za negu kože kreiraće personalizovani tretman koji kombinuje procedure u odnosu na vaše želje i potrebe vaše kože.

Za sve informacije o slobodnim terminima u avgustu i septembru kontaktirajte nas putem Instagram stranice ili putem broja telefona 011 3088 992.Posetite nas i doživite transformaciju koja počinje odmah nakon prvog tretmana!

