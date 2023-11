Pincetu možete naoštriti za smo par sekundi: Sjajan trik koji će mnoge žene spasiti muka (VIDEO)

Ako zavirite u neseser svake dame videćete da je pun šminke i pribora koji im je neophodan za ulepšavanje. Obrve su nesumnjivo veoma bitne za lep izgled lica svake od nas, tako da im svaka žena posvećuje posebnu pažnju, a mnoge neretko odlaze na trajnu šminku ili oblikovanje kod kozmetičarke.

Ipak, većina dama se za to odlučuje u kućnoj radinosti a za to im je naravno potrebna dobra pinceta.

Svakodnevnim korišćenjem ovaj pribor gubi na oštrini, zbog čega nije tako efikasan kao na početku. Pre nego što bacite tu najbolju pincetu, na koju ste se već dugo navikle, još jednom razmislite, jer postoje rešenja koja će je ponovo osposobiti da radi kao nova.

Na TikToku se pojavio nikad jednostavniji trik kako vaša pinceta opet radi kao na početku, a vi imate nikad lepše oblikovane obrve. U snimku jedna Tiktokerka pokazuje kako oštri pincetu drugim priborom za ulepšavanje a to je turpija. Nakon toga je rezultat kako kaže neverovatan. Devojka je u videu objasnila kako ju je ovoj dosetljivosti naučila mama. Jednostavnim trljanjem pincete o turpiju ona je dobila ponovo kvalitetnu pincetu. Mnoge dame su bile oduševljene ovim trikom, priznavši kako do sada ni one nisu znale za to a da će im sigurno uštedeti i novac i živce.

