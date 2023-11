DIVA I SUPER STAR STIŽU NA CRVENI TEPIH: Bata Spasojević u Beogradu premijerno prikazuje kolekciju za jesen/zimu

Diva&Super Star naziv je nove kolekcije za jesen/zimu koju će jedan od najpoznatijih domaćih dizajnera, Bata Spasojević, premijerno prikazati publici 13. novembra u kristalnoj dvorani hotela Hajat. Vuna, svila, kašmir i pamuk u jesenjim bojama, ali sa uvek interesantnom i drugačijom štampom i detaljima u rok i pank stilu, po kojima je prepoznatljiv, ono je što Bata preporučuje Divi, ali i njenom Super Staru ove sezone.

- Ovog puta, kolekciju sam posvetio svim ženama koje se osećaju kao Dive. One su mi i bile inspiracija, neprolazne žene poput Marilyn Monroe, ali i sve one žene koje ostavljaju bez daha a srećemo ih u svakodnevnom životu. To su sve one žene koje gde god da se pojave energijom i stilom čine da ih prate svi pogledi, a da se potom danima govori o njima. Ženstvene, savremene, urbane, jake a opet istovremeno nežne, jednom rečnju Dive. Naravno, uz Divu ide njen izabranik koji uz ovakvu ženu ne može da se oseća drugačije nego kao pravi Super Star - kaže Bata Spasojević najavljujući do sada neviđeni spektakl u kristalnoj dvorani.

Diva i Super Star koračaće ruku pod ruku modnom pistom, obučeni u savrešene komade odeće. Sigurnost i pre svega INDIVIDUALNOSTI je ono što će se ove čarobne večeri osetiti u vazduhu.

Bata najavljuje da će akcenat ove sezone biti na savršenim krojevima kaputa, odela, pantalona, sako ali i elegentnaih haljina svetlih i pastelnih nijansi sa svetlucavim metalik detaljima koji daju poseban efekat.

- Očekujem da će sve goste, prijatelje i ljubitelje mode koji će premijerno moći da vide novu kolekciju iznenaditi i oduševiti krojevi koji su glamurozni, ali nose pečat šik glamura koji je vanvremenski . Ove sezone kaput je prosto neizbežan i njega morate imati. Blago naglašen u ramenima, ali sa strukom u kamel varijanti ili krupnom karo dezenu je ono što preporučujem a neizbežnim u garderoberu smatram crni komad sa militari detaljima, džepovima i sa printom na leđima, koji može da se nosi uz farmerke, helanke, ravne čižme ali i haljinu od čipke koja daje glamurozni efekat - otkriva poznati dizajer deo onoga što će u ponedeljak prikazati beogradskoj publici.

Bata Spasojević osim vrhunskih komada garderobe, koji će moći da se kombinuju sa onim što već imamo u svojim kućnim "kolekcijama", najavljuje i vrhunsku zabavu, dobru muziku i pre svega energiju koja će da zagreje tmurne dane.