Usne su nepogrešiv dijagnostičar: Evo šta sve otkrivaju o vašem zdravlju

Usne su pokazatelj zdravstvenog stanja celog organizma. Ne zanemarujte nijedan simptom koji se ispoljava na usnama.

Šta usne govore o vašem zdravlju: Obratite pažnju na…

Suve i ispucale usne

Koža usana je izuzetno osetljiva i tanka i prva reaguje na nedostatak vode u telu. Ako ste dehidrirali, u tom slučaju balzam za usne neće rešiti problem, već voda. Pijte dovoljno vode! Međutim, dehidracija nije jedini uzrok suvih usana. Drugi najpopularniji krivac je pljuvačka koja se suši i izaziva pucanje usana. Nemojte oblizivati usne! I na kraju, suvoće usana može biti pokazatelj problema sa jednjakom i želucem (najčešće gastritisom). Najčešće će se baš na usnama najpre odraziti problemi u radu unutrašnjih organa.

Pukotine na ivicama usana

Najčešći uzročnici pukotina u uglu usana su bakterije koje se šire iz usne duplje (znači, neadekvatna oralna higijena). Problem je naročito izražen kod osoba koje nose proteze. Dakle, ako se jave pukotine u uglu usana, posvetite više pažnje oralnoj higijeni. A ako je problem uporan, obratite se lekaru.

Pukotine u uglovima usana, kao i ispucale usne, mogu da ukazuju i na nedostatak vitamina B2 i B3, i oslabljen imunitet. Promenite ishranu i obratite više pažnje na zdravlje. Jedite zdravu hranu, što više voća i povrća. I uzimajte vitamine.

Promena boje

Ako primetite da su vaše usne naglo promenile boju, obavezno se javite lekaru. To može ukazivati ne probleme u radu jetre, hipertenziju, alergije i razne druge zdravstvene poremećaje.

Otok

Ako su vam usne blago otečen ujutru, to znači da dolazi do prekomernog nakupljanja tečnosti. U ostalim slučajevima, natečene usne ukazuju alergijsku reakciju. U oba slučaja, najbolje je da se obratite lekaru. U drugom slučaju to morate učiniti što pre.

Blede usne

Neprirodno blede usne najčešće su posledica anemije ili problema sa jetrom. Obavezno se javite lekaru.

Povećana osetljivost

Povećana osetljivost, crvenilo i iritacija duž ivica usana mogu biti uzrokovani alergijama, uključujući higijenske proizvode, na primer, na oralnu šupljinu ili pastu za zube. Tradicionalno, takva alergija je takođe praćena crvenilo desni.

