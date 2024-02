Dermatolog savetuje: Pijte ovo svaki dan, 'skinuće' vam 10 godina sa lica!

Zdrava ishrana, pravilna nega i fizička aktivnost, neophodni su za lep izgled kože. Ali postoji još nešto.

Ako želite da imate što manje bora i lep čist ten, potrebno je da živite zdravo. To znači da treba da spavate svake noći 7-8 sati, izbegavate cigarete, alkohol, slatkiše i gazirane napitke, redovno vežbate, negujete kožu, redovno posećujete kozmetičara. Međutim, to sve nije dovoljno da se ublaže bore s godinama. Potrebno je ojačati kožu unošenjem dva suplementa, koja su neophodna koži s godinama, kaže doktorka Debra Džaliman, dermatolog iz Njujorka. To su A vitamin i kolagen.

Vitamin A

Neophodan je da učvrsti kožu i ublaži znakove starenja. Može da se pije u obliku tableta ili maže na kožu u obliku kreme ili seruma. Vitamin A efikasno podsiče proizvodnju kolagena i stvaranje elastina, što pomaže obnavljanje kože.

Kolagen

Odgovoran je za elastičnost kože i može se unositi u obliku suplementa, a nalazi se i u mnogim namirnicama. Gubitak kolagena počinje već od 21. godine, a do 40. godine žene izgube između 10 i 20% kolagena, a 1% nakon toga, kaže doktorka.

Ipak, napominje da i nakon 40. godine još uvek možemo imati blistavu i sjajnu kožu ako pijemo kolagen u vidu suplementa i unosimo ga putem hrane (jaja, piletina i bobičasto voće)

