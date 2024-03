Šta se dešava kada 7 DANA NE OPEREMO KOSU? Ovo NIKAKO ne smete sebi da dozvolite

Kada je reč o pranju kose, ne postoje stroga pravila - sve se svodi na ono da praktikujete šta vama najviše odgovora. Većina žena pere kosu svaki drugi ili treći dan, a ovaj tempo svakako može da bde veoma koristan za neke tipove kose. Ako ste jedna od žena koja kosu pere ti ili čak četiri puta nedeljno, verovatno ste se nekada zapitale šta se dešava ako na naredno pranje čekate duže, pa čak i do sedam dana!

Dr Stiven Lajn, specijalista kozmetičke medicine i predstavnik Američkog kozmetičkog udruženja, ističe da pranje kose jednom nedeljno može da ima svoje prednosti, ali i mane, a u zavisnosti od stanja temena i tia vaše kose. "Uopšte govoreći, najbolje je da slušate svoju kosu i kožu glave i perete je po potrebi. Za nekog je to svaki dan, a za druge može da bude jednom u sedam dana", objašnjava on za portal "Best Life".

Prirodna ulja nahraniće vašu kosu

Lajn objašnjava da je prva stvar koju ćete verovatno primetiti ako ne operete kosu nedelju dana veća količina ulja u kosi. "Vaš skalp ima šansu da proizvode svoja prirodna ulja, kada ne perete kosu svaki dan. Ova ulja, kao što je sebum, mogu da hidriraju i neguju vašu kosu, te da je čine zdravom i sjajnom", kaže on.

Kao rezultat toga verovatno ćete primetiti neke promene u teksturi kose. "Za one sa kovrdžavom ili talasastom kso,. suzdržavanje od čestog pranja može da doprinese poboljšanju njihove prirodne tekstura. Prirodna ulja mogu da pomognu u definisanju kovrdža, što dovodi do živahnijeg izgleda", dodaje ovaj stručnjak i upozorava da je sa onim ženama koje imaju masnu kožu glave ovo greška - ređe pranje učiniće da njihova kosa izgleda masno i prljavo.

Vaša dlaka mogla bi da postane jača i otpornija

Kosa može da se ošteti iz više razloga - prečesto stilizovanje, prekomerna upotreba proizvoda poput fena i prese, loša ishrana, stres... Lajn kaže da je često pranje kose još jedan u nizu faktora koji doprinose lomljenju i oštećenju kose.

"Prečesto pranje definitivno može da doprinese da kosa ne prozvodi prirodna ulja, što ej čini suvom i sklonom lomljenju. Ređim pranjem kose dozvoljavate joj da zadrži više svojih prirodnih ulja, što može da da pomogne u sprečavanju lomljenja i u jačanju dlake", ističe on.

Ako koristite proizvode za stilizovanje, ređe pranje nije preporučljivo

Ređe pranje kose moglo bi da ide u korist onima koji ne posežu često za proizvodima za stilizovanje, ali ukoliko je suprotno ipak se preporučuje češće pranje.

"Ako koristite proizvode kao što su gel, pena, sprej ili lak za kosu pranje kose jednom u nedelju dana moglo bi da dovede do nagomilavanja proizvoda na glavi i kosi. To može da oteža vašu kosu, učini je beživotnom i dosadnom", objašnjava ovaj američki stručnjak.

Ovaj stručnjak dodaje i da ako često koristite ovakve proizvode, obavezno u svoju rutinu nege uvrstite šampon za dubinsko pranje kako bi temeljno uklonili sve nečistoće.

Koža glave mogla bi da postane iziritirana

Iako pranje kose jednom u nedelju dana definitivno ima nekih prednosti, za mnogo žena moglo bi da rezultira nekim neprijatnim posledicama.

"Ako dugo ne operete kosu, to može da dovede do nakupljanja prljavštine i mrtvih ćelija kože na glavi. To dalje dovodi do svraba, perutanja i iritacije temena, što može da bude neprijatno, ali i da deluje neugledno.Može doći i do lošeg mirisa", upozorava dr Lajn.

