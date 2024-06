POSLE BEOGRADA, BATA SPASOJEVIĆ NASTAVLJA DA ODUŠEVLJAVA BALKAN I EVROPU: Srpskom dizajneru uručeno veliko međunarodno priznanje!

Najpoznatijem srpskom modnom dizajneru Bati Spasojeviću uručeno je prestižno međunarodno priznanje povodom 30 godina uspešnog rada na International Fashion Connectionu, koji je održan u Sofiji.

Priznanje za svetski priznatu i prepoznatu karijeru, Bati Spasojeviću i njegovom brendu Individual koji je pomerio sve granice, uručio je ambasador Srbije u Bugarskoj, gospodin Željko Jović, kao i predsednica Intetnational Fashion Connection Mila Zaharieva u ime International Fashion in Dubai.

Prestižni modni događaj upriličen je u okviru projekta Balkan Open Door, a Bata Spasojević je publici prikazao proširenu kolekciju za proleće/leto "Art Must Go On", koju je nedavno publika imala priliku premijerno da vidi u Beogradu.

Fenomenalnu publiku, bas kao ni goste u prestonici Srbije, komadi izrađeni od najfinijih materijala sa posebnim Batinim prepoznatljivim pečatom, nisu ostavili ravnodušnom, pa je tako direktorka poznatog bugarskog fashion kanala "Code Fashion TV" Maria Boneva kratko rekla da "u skorije vreme nije prikazana bolja kolekcija u Sofiji a i šire".

Bata Spasojević kaže da mu je velika čast i neverovatno zadovoljstvo zbog toga što modom i lepotom uspeva da poveže ljude i narode Balkana, ali i van njegovih granica.

- Ovo je moj doprinos za budućnost, za naše bolje zajedničko sutra. Moja vizija mode, ali i budućnosti u sebi nosi poruku mira i razumevanja, pre svega u našem regionu, a naravno potom i mnogo šire - kaže Bata Spasojević.

