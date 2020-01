Želite da obiđete prašumu? Ne morate daleko, jer ih i u Srbiji ima nekoliko

View this post on Instagram

Да ли сте знали? Србија има једну прашуму. Прашума Винатовача је специјални резерват природе у којем дрвеће букве расте већ преко 350 година. Овде је сеча дрвећа, брање биљака, па чак и померање палих дебала забрањено. У питању је магично место нетакнуто људском руком.