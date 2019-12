NOVOGODIŠNJE ODLUKE: Zdrava, lepa i zadovoljna TI, I deo

Evo na koji način to možete da postignete!

Novogodišnje odluke, novi planovi, nove želje, a možda i neke stare, neostvarene zapisujemo i odlučno čekamo novu godinu za njihovo ostvarenje. I znate šta, ovo je pravo vreme da dobrorazmislite šta želite u novoj godini i ako do sada to još niste učinili ovo je znak! Ovo je idealno vremeda počnete da radite na sebi. Možda vam je dosta priče o novogodišnjim odlukama, jer nekako uvek krenete euforično, a zastanete čim se stišaju praznici i zamaknete malo dublje u novu godinu.

Zato ćemo ovaj put mi pokušati da pomognemo kada su novogodišnje odluke u pitanju. Nećemo maštati i pričati neke priče koje nije moguće realizovati, već ćemo vam dati konkretne predloge kakoda ostvarite jednu od svojih novogodišnjih odluka.

Znamo da se mnogima od vas na listi nalazi neka stavka u vezi sa boljim odnosom prema sebi. Možda ste sebi obećali da ćete jesti zdravije, da ćete izbaciti slatkiše, da ćete smršati, da ćete početi da trenirate, da ćete u toku dana izdvojiti bar pola sata za sebe… Međutim, nekako vam se čini da se ove novogodišnje odluke uvek nađu na dnu liste prioriteta i čini vam se da se ni ne okrenete okosebe, a sebi sve isto obećavate za sledeću godinu jer je ovoj došao kraj.

Kako bismo ovo sprečili, stiže naš spisak predloga kako da ostvarite novogodišnje odluke koje su uvezi sa fitnesom, zdravljem i boljim izgledom.

Nemojte da živite istu godinu iznova i iznova. Napravite promenu sada.

UMESTO PUSTIH ŽELJA NAPRAVI JASAN PLAN

Lepo je nešto želeti, sanjati o tome, međutim, ukoliko nemate jasan plan kako ćete to i ostvariti, teželje će zaista ostati samo pusti snovi.

Sve počinje sa dobrim planom. Možda vam decembar neće u potpunosti odgovarati za pravljenje planova jer svi negde žure, tu su praznici, na poslu je često pritisak, jure se rokovi te se decembar nekako ne uklapa u planiranje. Zato predlažemo da zapravo januar posvetite tome.

Kada se slegne sva zbrka i euforija. Osvrnite se na prethodnu godinu, šta je to šta je bilo dobro i šta želite da nastavite da radite ili jednostavno dodatno da poboljšate, a šta to nije bilo dobro i šta biste želeli da popravite.

MALIM KORACIMA DO NOVOGODIŠNJIH ODLUKA

Sve ili ništa izreku nećemo primenjivati na sferu zdravlja. Važne su i one male svakodnevne promene,sve se to sabira u neke dugoročne rezultate. Zato nemojte da se stresirate ako vam se čini da imate mnogo da radite na sebi kako biste došli do rezultata.

Promena se neće dogoditi preko noći, ali ako krenete svaki dan sa nekim malim promenama i poboljšanjima, na duge staze će se isplatiti.

Za početak ćete možda promeniti svoju jutarnju rutinu, svaki dan ćete odvojiti 20 minuta da naučite nešto novo o zdravoj ishrani, izbacićete slatkiše…odaberite nešto. Malo po malo do velikih rezultata.

JEŠĆU ZDRAVO! OBEĆAVAM!

Pročitajte to ponovo i zapišite negde sebi. Kada je reč, ne samo o dobroj liniji, već i o sveukupnom zdravlju – ovo je najvažnija izmena koju možete napraviti za sebe. Zdrava i izbalansirana ishrana je ključna za srećniji život, jače telo i bolje zdravlje.

Međutim, nemojte da napravite tu grešku i krenete sa striktnom dijetom, jer vas ona neće dovesti do onoga čemu težite. Zaista je dovoljno da se potrudite da ishrana bude zdrava, da birate zdrave isveže namirnice, da jedete dosta voća i povrća, pijete dovoljno vode i da se rešite onih loših navikakada je ishrana u pitanju.

Izbegavajte testenine, masnu i prženu hranu, slatkiše, grickalice, alkohol, gazirane sokove,energetske napitke… Mnogo za sebe možete učiniti samo ako se rešite već ovih navedenih stavki.

Nastavak sledi…

Autor: Pink.rs