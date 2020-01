Da li novogodišnji praznici mogu da dovedu do srčanog udara?

Nova istraživanja ističu da su srčani udari učestaliji za vreme novogodišnjih i božićnih praznika.

Niko ne poriče da su praznici stresni. Čak i kada su savršeno organizovani, praznici nose sa sobom rizik za naše zdravlje. Previše jela i pića, užurbanost, promena uobičajenog ritma, mogu uzeti danak. Mnogi ljudi pate od praznične depresije i imaju hronično osećanje teskobe u ovo doba.

Povećani stres koji se javlja tokom ovih prazničnih perioda može imati akutnu ulogu kod rizika od srčanog udara. U studiji iz 2018. godine objavljenoj u BMJ časopisu [1], autori na čelu s Momanom A. Mohammadom, sa Univerziteta u Lundu (Švedska), dokazali su upravo tu činjenicu.

Istraživači su kod građana Švedske ispitali 283.014 osoba koje su preživele infarkt miokarda u periodu između 1998. i 2013. godine. Svi ispitanici su primljeni u bolnicu tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Otkriveno su da je rizik od srčanog udara na Badnje veče bio 37% viši, i dostigao vrhunac na oko 22 časa noću. Istraživači sugerišu da ljutnja, anksioznost, tuga i stres igraju veliku ulogu u nastanku simptoma srčanog udara. Osobe u životnoj dobi od 75 godina i starije su bile u najvećem riziku od srčanog udara. Najveći broj ispitanika su bili stari srčani bolesnici ili oni koji su već bolovali od šećerne bolesti.

Što se tiče Nove godine, rizik od srčanog udara povećan je za 20%, tokom novogodišnje noći. Autori pripisuju ovaj rezultat preterivanju sa alkoholnim pićima i kaloričnom hranom, kao i izlaganje hladnim noćnim temperaturama i lišavanjem dovoljne količin sna. Naravno, tu je i ogromna količina stresa koja se javlja u ovo doba godine.

Razumevanje faktora rizika, analiza sopstvenih aktivnosti i emocija koje prethode pojavi simptoma srčanog udara, detekcija i razlikovanje simptoma srčanog udara, pomaže u razvijanju strategije za upravljanje i smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara.

[1] Mohammad M.A, et al, Christmas, national holidays, sport events,and time factors as triggers of acute myocardial infarction: SWEDEHEARTobservational study 1998-2013. BMJ 2018;363:k4811.

Autor: Pink.rs