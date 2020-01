Vreme darivanja je tu: Razmišljate li o usvajanju kućnog ljubimca za novogodišnje praznike?

Da li postoji bolje vreme za usvajanje divne životinjice koja će vam promeniti život iz korena?

Sigurno vas je već obuzeo praznični duh topline i laganog uzbuđenja. Razmišljate o poklonima i kome biste vi šta poklonili, a i praznični duh vas podstiče da budete i dobročinitelj. Već neko vreme razmišljate da usvojite ili nabavite kućnog ljubimca, a da li postoji bolje vreme za to nego tokom novogodišnjih i božićnih praznika, kada nas zapljuskuju talasi ljubavi i lepih osećanja.

Srceparajuća činjenica je da su mnogi kućni ljubimci vraćeni ili odbačeni u lokalnomskloništu pre ili nakon se praznično veselje završi. Ljudi sa manje empatije nekada jednostavno izgube interesovanje za njih, ili im postanu preterano naporni, i ljubimci tako postaju zaboravljeni i neželjeni. Ili je nekom članu porodice otkriveno da je alergičan na kućnog ljubimca i moraju ga se rešiti. Ponekad, porodice nisu svesne finansijske odgovornosti za kućnog ljubimca i odustaju od njega zato što postaje preskup. Ipak, sve ovo prevladava osećaj da pružite toliko željeno skonište i ljubav malom, bespomoćnom biću koje se tako tužno oseća jer je ostavljeno, a vi ste ti kojimu možete promeniti život iz korena.

Ako ste čvrsto rešili da usvojite ljubimca za vreme ovih praznika, pročitajte i ove savete:

Način na koji birate ljubimca je samo vaš. Postoji posebna emocionalna veza koja odlučuje kog i kakvog kućnog ljubimca ćete izabrati- to može biti izgled lica ljubimca,ili način na koji je ispružio svoju šapicu, kako vas je čežnjivo i tužno pogledao, ali ta emocionalna veza obično počinje kada ga prvi put vidite ili dodirnete. Odabir kućnog ljubimca je vrlo ličan za većinu ljudi, a ako imate porodicu, važno je da budete svi uključeni u ovaj dirljiv proces.

Proverite da li neko od vaših članova porodice alergičanna kuce ili mace. Zapanjujuća je činjenica koliko je ljudi završilo slomljenih srca, kada su morali da vrate kućne ljubimce jer su otkrili da im izazivaju alergiju. Pripremite seunapred za ovu stavku i stupite u interakciju sa mačkama ili psima koje imaju vaši prijatelji ili šira porodica, kako biste videli da li imate ovaj problem sa alergijama.

Razmotrite sam proces usvajanja ljubimca. Neke spasilačke organizacije ili skloništaza životinje vam u suštini omogućavaju da ponesete recimo mačku ili psa na probni period kod vas pre nego što se obavežete na potpuno usvajanje. Udomljavanje vam omogućava da odvojite vreme za koje životinja treba da se prilagodi novoj situaciji. Često ljubimci u ovoj fazi usvajanja pokazuju strah i reaguju stresno na sam ovaj događaj, a ustvari su razigrani i ljubazni u domu koji smatraju svojim.

Uzmite u obzir finansijske troškove za vašeg ljubimca. Izračunajte početne troškove kupovine zaliha hrane i tekućih troškova za vašeg novog ljubimca, kao što su hrana, oprema, godišnji veterinarski pregledi i vakcinacije, kao i budžet za slučaj nepredviđenih okolnosti.

Pobrinite se da istražite sve što je vezano za usvajanje. Često su kućni ljubimci već vakcinisani, pregledani i zbrinuti od strane ljudi koji su ih udomili i neko vreme brinuli o njima, tako da na samom početku nećete morati da brinete o njegovom trenutnom zdravlju i stanju, nego što bi to bio slučaj ljubimca tražite putem interneta i sami snosite sve ove početne troškove.

Šta kada ljubimac dođe u vaš dom? Kad se ljubimac dovede u novu kuću, kod njega se javlja veliki stres. Tada je vrlo je važno da se odmah ne promeni hrana, jer može doći do disbalansa mikroorganizama i problema sa varenjem. Najbolje je da se od onog od koga ste uzeli ljubimca uzme mala količina hrane na koju je on navikao, i postepeno se meša sa hranom koju planirate da mu dajete u budućnosti. Tada je vrlo vazno dati probiotik za kućne ljubimce - Vetbion, koji će sprečiti disbalans mikroorganizama i pomoći ljubimcu da prebrodi taj krizni period. Isto tako zbog velikog stresa koji izazivarecimo odvajanje od majke i prelazak u novi dom, bez obzira koliku mu ljubav pružate, može doći do digestivnih problema, kao i do pada imuniteta usled stresne okolnosti, kada su ljubimci podložniji infekcijama. To su samo neki od razloga zbog koga je važno da dobije probiotik - Vetbion.

Neka vas obuzme praznični duh. Kućni ljubimac može biti najbolji poklon na svetu, naročito ako vam neko daruje kućnog ljubimca za novogodišnje praznike. Ovaj dar bi najbolje izrazio poentu vremena darivanja, da pružite i date nekom ljubav, ko će vam vratiti bezuslovnom ljubavlju, koja traje ceo život, a taj dar nema cenu.

Više o kucama, macama, i o tome kako ih negovati i zaštititi, pročitajte više OVDE.

Autor: Pink.rs