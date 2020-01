Grad sa više od osam miliona stanovnika - ovo su najposećenije atrakcije u Njujorku

Ako putujete u Njujork kao turista, verovatno očekujete da će u gradu od preko 8 miliona stanovnika oko vas sve vreme biti gužva.

U određenim delovima grada je gužva veća. To se posebno odnosi na lokacije koje su izuzetno popularne kod turista iz celog sveta. Ipak, to ne znači da ih treba izbegavati ili da ne zavređuju da ih posetite, ali dobro je unapred imati na umu kada će na tim mestima biti najveća gužva. Ako niste ljubitelj velikog broja ljudi oko vas, dobro isplanirajte vreme kada ćete obići sledeće atrakcije:

Central park

Central park godišnje poseti 40 miliona ljudi. Lako je razumeti zašto je to izuzetno popularna turistička atrakcija Njujorka, ali i najposećeniji gradski park u SAD-u. U parku postoji nekoliko vidikovaca i predivnih delova za relaksaciju, a iz njega ćete moći da vidite njujorške oblakodere koji okružuju park. Central park je najviše snimana lokacija na celoj planeti. Upravo ovde je snimljeno 250 kultnih filmova i televizijskih serija. Organizovane ture koje obilaze filmske lokacije će vam omogućiti da doživite brojne legendarne scene iz poznatih filmova. U parku je najveća gužva na ulazu kod kružnog toka “Columbus Circle”. Imajući na umu ogromno prostranstvo koje ovaj park zauzima, postoji mnogo mesta na kojima možete uživati i prošetati se bez gužve.

Bruklinski most

Bruklinski most je još jedna kultna lokacija grada Njujorka. Prelazeći most dužine oko 1.800 metara, preko reke Ist river, pružiće vam se neverovatan pogled na oblakodere i panoramu Menhetna, a po prelasku mosta uživaćete u neodoljivom šarmu njujorške četvrti Bruklin. Postoje delovi dana kada je na mostu manja gužva, ali postoje i periodi kad ga treba izbegavati, a to su dani pred praznične vikende, posebno leti.

Empajer strejt bilding

Empajer stejt bilding (Empire State Building) je jedna od najpoznatijih zgrada u Njujorku i sigurno ćete želeti da je posetite. Mnogi turisti se penju do samog vrha zgrade visoke 380 metara i sa 102. sprata posmatraju ceo grad. Na ovoj atrakciji je ponekad veća gužva, jer četiri miliona turista godišnje poseti ovaj vidikovac. Ukoliko je gužva prevelika, alternativa je poseta vidikovcu u novom Svetskom trgovinskom centru 1 (One World Trade Center Observatory).

Kineska četvrt

Ako želite da uživate u neverovatnoj hrani i mnoštvu zanimljivih prodavnica, posetite Kinesku četvrt. Ovaj deo Menhetna je ponekad prepun ljudi. To ne znači da ga treba izbegavati, ali imajte na umu da na trotoarima obično ima dosta prolaznika. U ovoj živopisnoj četvrti ćete biti sigurni da ste u velikom gradu, okruženi mnoštvom ljudi oko sebe, kako lokalaca, tako i turista.

Kip slobode

Ukoliko vas zanima američka istorija, vožnja trajektom do jednog od simbola Njujorka, Kipa slobode, je obavezna. Iako možete da ga vidite i sa Menhetna, sa te udaljenosti ne izgleda toliko veliko kao što biste pretpostavili. Visina kipa je svega 93 metra. Ako želite da vidite ovaj spomenik iz 1875. godine izbliza, i želite da uđete unutra, moraćete da rezervišete vožnju trajektom i organizovan obilazak. Gužve i redovi su veći u periodu od aprila do septembra, a naročito tokom letnjih meseci.

Junior skver

Junion skver park (Union Square Park) je još jedno užurbano mesto u gradu i odlično je mesto za šoping. Razlog za to su brojne prodavnice u okolini, uključujući Barnes and Noble, Whole Foods, MAC i mnoge druge radnje. U centru trga je lep park u kojem mnogi žitelji Njujorka i turisti vole da uživaju. Ovaj prostor privlači čudnu kombinaciju poslovnih ljudi, uličnih umetnika, studenata i demonstranata. Za očekivati je da će se ljudi prilično često okupljati u velikom broju povodom različitih događaja.

Rokfeler centar

Rokfeler centar je još jedna lokacija koju smo nebrojeno puta gledali u filmovima i televizijskim serijama. Kompleks koji se sastoji od 19 komercijalnih zgrada je velika turistička atrakcija tokom cele godine. Ipak, puno ljudi posećuje ovu lokaciju tokom Božićnih praznika, kada se ovde nalazi veliko klizalište i čuvena 23 metara visoka Božićna jelka, pa su i gužve veće.